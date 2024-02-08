Валерій Залужний прокоментував зустріч з Володимиром Зеленським

За словами Головнокомандувача ЗСУ, відбулася важлива розмова з Президентом Зеленським.

Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний повідомив, що 8 лютого провів зустріч з Президентом України Володимиром Зеленським. Про це він написав на своєму Телеграм-каналі.

«В перші найскладніші дні Великої Війни ми вистояли проти підлого та сильного ворога. Вистояли разом. Наша битва триває і щодня змінюється. Завдання 2022 року відрізняються від завдань 2024 року. Тому усі повинні змінитись та адаптуватись до нових реалій також. Щоб перемогти теж разом.

Щойно ми зустрілись з Верховним Головнокомандувачем. Важлива та серйозна розмова.

Прийнято рішення про необхідність зміни підходів та стратегії.

Вдячний усім, хто поруч. Команді Генерального штабу, Міністерства оборони, Президенту України.

Я пишаюсь кожним та кожною в Збройних Силах України, які захищають майбутнє наших дітей. Усіма солдатами, сержантами та офіцерами. Схиляю голову перед усіма, хто віддав своє життя за Україну і свободу. Пам’ятаємо і помстимося за всіх.

Українці обовʼязково переможуть.

Слава Україні!», - написав він.

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