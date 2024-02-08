Валерий Залужный прокомментировал встречу с Владимиром Зеленским

По словам Главнокомандующего ВСУ, состоялся важный разговор с Президентом Зеленским.

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный сообщил, что 8 февраля провел встречу с Президентом Украины Владимиром Зеленским. Об этом он написал на своем телеграмме-канале.

«В первые сложные дни Великой Войны мы выстояли против подлого и сильного врага. Выстояли вместе. Наша битва продолжается и каждый день меняется. Задания 2022 отличаются от задач 2024 года. Поэтому все должны измениться и адаптироваться к новым реалиям. Чтобы победить тоже вместе.

Как только мы встретились с Верховным Главнокомандующим. Важный и серьезный разговор.

Принято решение о необходимости изменения подходов и стратегии.

Благодарен всем, кто рядом. Команде Генерального штаба, Министерства обороны, Президенте Украины.

Я горжусь каждым и каждым в Вооруженных Силах Украины, защищающих будущее наших детей. Все солдаты, сержанты и офицеры. Склоняю голову всем, кто отдал свою жизнь за Украину и свободу. Помним и отомстим за всех.

Украинцы обязательно победят.

Слава Украине!», - написал он.

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