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Фотограф Массимо Листри показал итальянцам культурное наследие Киева

07:57, 9 февраля 2024
Во Флоренции открылась выставка фотографий Киева от Массимо Листри.
Фотограф Массимо Листри показал итальянцам культурное наследие Киева
Источник фото: mcip.gov.ua
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В главном дворце города Флоренция открылась выставка фотографа Массимо Листри, посвященная культурному наследию Киева. Об этом сообщает Министерство культуры и информационной политики Украины.

Мастер интерьерной фотографии Массимо Листри, который за 30 лет деятельности снял практически все самые красивые дворцы, библиотеки и музеи мира, посетил Киев в октябре прошлого года при поддержке Министерства культуры Украины. Во время своего визита он сделал снимки Киево-Печерской лавры и дворцов XVIII века, спроектированных итальянскими архитекторами.

"Киев, как город с многовековой историей, раскроется перед итальянцами во всем своем величии благодаря таланту Маэстро Листри. Флорентийцы и гости смогут почувствовать Киев через объектив выдающегося мастера. Город поразил его не только красотой, но и смелостью, стойкостью и несокрушимостью. Каждый снимок художника наполнен любовью к Киеву, который он рассматривает не просто как объект съемки, но и как произведение искусства, которое живет в каждом пикселе его творчества", - говорится в сообщении.

Выставка продлится до 8 марта 2024 года.

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