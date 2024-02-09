Фотограф Массімо Лістрі показав італійцям культурну спадщину Києва

У Флоренції відкрилася виставка фотографій Києва від Массімо Лістрі.

Джерело фото: mcip.gov.ua

В головному палаці міста Флоренція відкрилася виставка фотографа Массімо Лістрі, присвячена культурній спадщині Києва. Про це повідомляє Міністерство культури та інформаційної політики України.

Майстер інтер'єрної фотографії Массімо Лістрі, який за 30 років діяльності зняв практично всі найкрасивіші палаци, бібліотеки та музеї світу, відвідав Київ у жовтні минулого року за підтримки Міністерства культури України. Під час свого візиту він зробив знімки Києво-Печерської лаври та палаців XVIII століття, спроєктованих італійськими архітекторами.

"Київ, як місто з багатовіковою історією, розкриється перед італійцями в усій своїй величі завдяки таланту Маестро Лістрі. Флорентійці та гості матимуть змогу відчути Київ через об'єктив визначного майстра. Місто вразило його не тільки красою, а й сміливістю, стійкістю та незламністю. Кожен знімок митця наповнений любов'ю до Києва, який він розглядає не просто як об'єкт знімання, але й як твір мистецтва, який живе в кожному пікселі його творчості", - йдеться у повідомленні.

Виставка триватиме до 8 березня 2024 року.

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