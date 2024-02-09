В Киеве нетрезвая водитель без прав совершила смертельное ДТП и скрылась

Будут судить водителя и ее пассажира, которые совершили смертельное ДТП в Голосеевском районе столицы и скрылись с места происшествия.

В столице произошло трагическое ДТП, после которого два человека погибли, а виновники, которые были лишены права управления и находились в состоянии алкогольного опьянения, скрылись с места происшествия. По информации Киевской городской прокуратуры, фигурантов дела ждет судебное производство по ряду статей Уголовного кодекса Украины. Об этом сообщила полиция Киева.

Происшествие случилось в Голосеевском районе столицы. 20-летняя водитель автомобиля "Ауди" попала в ДТП с автомобилем "Тойота", в результате которого погибли 40-летний водитель и 39-летний пассажир "Тойоты". Виновница ДТП и ее 34-летний пассажир скрылись с места происшествия, но были задержаны правоохранителями.

По результатам следствия установлено, что оба фигуранта употребляли алкоголь в тот день и отправились кататься по городу на автомобиле, который они взяли в пользование у знакомого. Во время движения они совершили ДТП, которое привело к гибели двух человек.

Сейчас следствие завершено, и обвинительный акт в отношении фигурантов направлен в Голосеевский районный суд города Киева. Женщине грозит до двенадцати лет лишения свободы, а мужчине - до пяти лет, за совершенное.

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