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  1. В Украине

Рустем Умеров подтвердил отставку Валерия Залужного

18:38, 8 февраля 2024
По словам министра обороны Украины, война в стране продолжает меняться и нуждается в новых подходах, а также стратегиях.
Рустем Умеров подтвердил отставку Валерия Залужного
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Министр обороны Украины Рустем Умеров сообщил, что было принято решение о необходимости смены руководства Вооруженных сил Украины. Об этом он написал на своей странице в Facebook. 

Как отметил министр обороны, Валерию Залужному выпала одна из самых сложных задач - руководить нашими воинами во время войны с Россией. В то же время ВСУ и украинцы продемонстрировали миру то, что Украина будет бороться за свое и за своих несмотря на то, с каким врагом она имеет дело.

Во время войны наши военные отбили нашествие россиян, защитили государственность и продолжают ежедневно защищать нашу независимость. Впрочем, война не остается одинаковой.

«Война меняется и требует изменений. Боевые действия 2022, 2023 и 2024 - это три разные реальности. 2024 принесет новые изменения, к которым должны быть готовы. Нужны новые подходы, новые стратегии», - добавил Умеров.

По словам министра, сегодня, 8 февраля, было принято решение о необходимости смены руководства Вооруженных сил Украины.

«Искренне благодарен Валерию Федоровичу за все достижения и победы. Слава Украине», - добавил министр.

Ранее сообщалось, что Залужный ушел в отставку: Главнокомандующий ВСУ и Зеленский сделали заявления.

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