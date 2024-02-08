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Зеленский назначил Александра Сырского Главнокомандующим ВСУ

18:42, 8 февраля 2024
Александр Сырский стал новым Главнокомандующим Вооруженными Силами Украины.
Зеленский назначил Александра Сырского Главнокомандующим ВСУ
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Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что назначил генерал-полковника Александра Сырского Главнокомандующим Вооруженными Силами Украины.

«Я благодарен генералу Залужному за два года защиты. Я благодарен за каждую победу, которую мы добились вместе и благодаря всем украинским воинам, которые героически вытягивают эту войну на себе.

Откровенно поговорили сегодня о том, что нуждается в изменениях в армии. Срочные изменения. Я предложил генералу Залужному быть и дальше вместе в команде Украинского государства. Буду благодарен за его согласие.

Сегодня к руководству Вооруженными Силами Украины приступает новая управленческая команда. Я хочу, чтобы видение войны было единственным и у наших воинов в Роботином или Авдеевке, и в Генеральном штабе и Ставке. Я провел десятки разговоров с командирами разного уровня. В частности, сегодня говорил с бригадными генералами Андреем Гнатовым, Михаилом Драпатым, Игорем Скибюком и полковниками Павлом Палисой и Вадимом Сухаревским.

Все они рассматриваются на руководящие должности в армии и будут служить под руководством наиболее опытного украинского командующего. У него есть успешный опыт защиты – провел Киевскую оборонную операцию. Он также имеет успешный опыт наступления – Харьковской освободительной операции.

Я назначил генерал-полковника Сырского Главнокомандующим Вооруженными Силами Украины.

Сегодня же говорил с генералами Мойсюком и Забродским. Их опыт – на службе государству.

2024 год может стать успешным для Украины только при условии эффективных изменений в основе нашей обороны, которой являются Вооруженные Силы Украины», - сказал он.

Ранее сообщалось, что Залужный ушел в отставку: Главнокомандующий ВСУ и Зеленский сделали заявления.

Позже Рустем Умеров подтвердил отставку Валерия Залужного

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