Владимир Зеленский об изменениях в ВСУ: Должна быть исправлена чрезмерная и неоправданная численность в штабах и произведена перезагрузка генералитета

Надо построить в армии действенную систему ротаций и исправить чрезмерную и неоправданную численность в штабах, — Зеленский о грядущих изменениях в ВСУ.

Источник фото: president.gov.ua

Сейчас Силы обороны Украины – почти миллион людей, которые были призваны для защиты нашего государства. По состоянию на сегодняшний день большая часть из них не почувствовала фронта так, как реально на передовой меньшинство реально воюет. Об этом заявил в своем обращении Президент Владимир Зеленский.

Так, после того, как стало известно об увольнении Валерия Залужного и назначении Главнокомандующим Александра Сырского, Президент Владимир Зеленский также сообщил о сущностных изменениях, которые произойдут в ВСУ.

«Ожидаю в ближайшее время такие изменения в Вооруженных Силах Украины:

- На столе должен появиться реалистичный, подробный план действий Вооруженных Сил Украины на 2024 год. С учетом реальной ситуации на поле боя сейчас и перспектив.

- Каждая боевая бригада на первой линии должна получить эффективное западное оружие – должно произойти справедливое перераспределение такого оружия в пользу первой линии фронта.

- Необходимо решить проблемы с логистикой. Авдеевка не должна ждать, пока генералы выяснят, где у них на складах застряли дроны.

- Каждый генерал должен знать фронт. Если генерал не знает фронта, он не служит Украине.

- Должна быть исправлена чрезмерная и неоправданная численность в штабах.

- Надо построить в армии действенную ротационную систему. За основу можно взять опыт отдельных боевых бригад Вооруженных сил Украины и подразделений Государственной пограничной службы Украины, где существует такая система. Ротации – это обязательно.

- Требуется очевидное повышение качества обучения воинов – только обученные солдаты первой линии.

- В структуре Вооруженных Сил создается новый род сил – Силы беспилотных систем. Должен быть назначен первый командующий.

Команду перезагрузки Вооруженных Сил Украины Главком Сырский представит на днях», - подытожил Владимир Зеленский.

Он подчеркнул, что сегодня принял решение об обновлении руководства Вооруженными силами Украины.

«Это о системе нашей армии, о менеджменте в Вооруженных Силах Украины и о привлечении опыта боевых командиров этой войны. Каждый солдат, каждый сержант и каждый офицер, видящий фронт, понимает, какие решения нужны. Существенно больше технологичности действий армии. Перезагрузка генералитета. Штабы всех уровней должны знать и чувствовать фронт так же, как солдаты на нуле.

Боевые командиры этой войны, командиры с нуля должны реализовать свой особый опыт на уровне всей армии – в руководстве.

Сейчас Силы обороны Украины – почти миллион людей, которые были призваны для защиты нашего государства. По состоянию на сегодняшний день большая часть из них не почувствовала фронта так, как реально на передовой меньшинство реально воюет.

Это означает, что нужен другой подход, в частности к ротациям. Другой подход к управлению фронтом. Другой подход к мобилизации и рекрутингу.

Все это придаст большее уважение к солдату и вернет четкость действиям в войне.

Сегодня к руководству Вооруженными Силами Украины приступает новая управленческая команда.

Я хочу, чтобы видение войны было единственным и у наших воинов в Роботином или Авдеевке, и в Генеральном штабе и Ставке.

Тщательно подбирается каждый, чей опыт сейчас послужит обновлению Вооруженных Сил», – отметил он.

Также Президент отметил, что провел десятки разговоров с командирами разного уровня. В частности, сегодня он говорил с бригадными генералами Андреем Гнатовым, Михаилом Драпатым, Игорем Скибюком и полковниками Павлом Палисой и Вадимом Сухаревским.

«Все они рассматриваются на руководящие должности в армии и будут служить под руководством наиболее опытного украинского командующего – боевого командующего – генерал-полковника Александра Сырского. У него есть успешный опыт защиты – провел Киевскую оборонную операцию. Он также имеет успешный опыт наступления – Харьковской освободительной операции. Я назначил генерал-полковника Сырского Главнокомандующим Вооруженными Силами Украины.

Сегодня же говорил с генералами Мойсюком и Забродским. Их опыт – на службе государству», – добавил Президент.

Относительно разговора с Валерием Залужным Президент отметил, что, к сожалению, пока «не достигнуты цели нашего государства на земле».

«Мы должны честно говорить: ощущение стагнации именно на южных направлениях и сложности в боях на Донбассе повлияли на общественное настроение. Украинцы стали реже говорить о победе. Но украинский дух не утратил веру в победу. Украина сохраняет свой исторический шанс. Реализовать его – наша обязанность.

Этот год должен стать временем Украины – временем, когда каждый украинский воин будет по-прежнему знать, что Украинское государство, украинская армия способны побеждать.

Я благодарен генералу Залужному за два года защиты. Я благодарен за каждую победу, которую мы достигли вместе и благодаря всем украинским воинам, которые героически вытягивают эту войну на себе.

Откровенно поговорили сегодня о том, что нуждается в изменениях в армии. Срочные изменения.

Я предложил генералу Залужному быть и дальше вместе в команде Украинского государства вы. Буду признателен за его согласие», - отметил Президент.

Автор: Наталья Мамченко

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