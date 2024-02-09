Совет председателей судов при Высшем совете правосудия ликвидирован, его деятельность прекращена

В Высшем совете правосудия отметили, что в существовании Совета председателей судов при ВСП больше нет смысла.

Заседание Консультативного совета председателей судов при ВСП в ноябре 2021 года, источник фото - kas.gov.ua

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