Совет председателей судов при Высшем совете правосудия ликвидирован, его деятельность прекращена

Высший совет правосудия 8 февраля 2024 года ликвидировал Консультативный совет председателей судов при Высшем совете правосудия.
Указанный Совет был создан как совещательный орган решением одного из прошлых составов ВСП еще 30 мая 2017 года в рамках судебной реформы времен Петра Порошенко.
Цель создания Совета заключалась в обеспечении надлежащей коммуникации между ВСП и судами для коллективного решения проблем деятельности судебной власти.
Впрочем, деятельность Совета председателей судов была в основном номинальной, ее заседания проводились нерегулярно и, в основном, сводилась к отчетам и обмену мнениями между председателями судов (преимущественно апелляционной инстанции) и членами ВСП, ВККС, Совета судей, председателями кассационных судов Верховного Суда.
Реального влияния, например, на разработку и ход судебных реформ, происходивших в Украине с момента создания Совета председателей судов, по ряду причин у Совета не было.
В последний раз Совет председателей судов собирался на свое заседание еще в ноябре 2021 года.
«Консультативный совет председателей судов утратил актуальность», - отметил председатель ВСП Григорий Усик.
Таким образом, Консультативный совет председателей судов при Высшем совете правосудия был ликвидирован ВСП «в рамках оптимизации деятельности органов Высшего совета правосудия».
Автор Вячеслав Хрипун
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