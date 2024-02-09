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Совет председателей судов при Высшем совете правосудия ликвидирован, его деятельность прекращена

07:40, 9 февраля 2024
В Высшем совете правосудия отметили, что в существовании Совета председателей судов при ВСП больше нет смысла.
Совет председателей судов при Высшем совете правосудия ликвидирован, его деятельность прекращена
Заседание Консультативного совета председателей судов при ВСП в ноябре 2021 года, источник фото - kas.gov.ua
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Высший совет правосудия 8 февраля 2024 года ликвидировал Консультативный совет председателей судов при Высшем совете правосудия.

Указанный Совет был создан как совещательный орган решением одного из прошлых составов ВСП еще 30 мая 2017 года в рамках судебной реформы времен Петра Порошенко.

Цель создания Совета заключалась в обеспечении надлежащей коммуникации между ВСП и судами для коллективного решения проблем деятельности судебной власти.

Впрочем, деятельность Совета председателей судов была в основном номинальной, ее заседания проводились нерегулярно и, в основном, сводилась к отчетам и обмену мнениями между председателями судов (преимущественно апелляционной инстанции) и членами ВСП, ВККС, Совета судей, председателями кассационных судов Верховного Суда.

Реального влияния, например, на разработку и ход судебных реформ, происходивших в Украине с момента создания Совета председателей судов, по ряду причин у Совета не было.

В последний раз Совет председателей судов собирался на свое заседание еще в ноябре 2021 года.

«Консультативный совет председателей судов утратил актуальность», - отметил председатель ВСП Григорий Усик.

Таким образом, Консультативный совет председателей судов при Высшем совете правосудия был ликвидирован ВСП «в рамках оптимизации деятельности органов Высшего совета правосудия».

Автор Вячеслав Хрипун

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