В Офисе Генпрокурора сообщили о разоблачении на коррупции руководителя окружной прокуратуры в Винницкой области

Руководитель окружной прокуратуры получил взятку от директора одного из предприятий за закрытие уголовного производства и возврат изъятого имущества.

Руководитель окружной прокуратуры в Винницкой области и заместитель главы районной администрации задержаны при получении неправомерной выгоды. Об этом сообщили в пресс-службе ОГП.

В ведомстве отмечают, что при пособничестве заместителя председателя РГА руководитель окружной прокуратуры получил взятку от директора одного из предприятий. За деньги он обещал закрыть уголовное производство и вернуть изъятое имущество.

В ОГП добавляют, что должностное лицо задержали при получении части неправомерной выгоды в 2000 долларов США. Общая сумма неправомерной выгоды составила 4000 долларов США. Задержанным готовится сообщение о подозрении.

Ранее сообщалось, что в Одессе заместитель директора департамента городского совета погорел на взятке.

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