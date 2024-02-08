В Офісі Генпрокурора повідомили про викриття на корупції керівника окружної прокуратури у Вінницькій області

Керівник окружної прокуратури отримав хабар від директора одного з підприємств за закриття кримінального провадження та повернення вилученого майна.

Керівника окружної прокуратури у Вінницькій області та заступника голови районної адміністрації затримано під час одержання неправомірної вигоди. Про це повідомили в пресслужбі ОГП.

У відомстві зазначають, що за пособництва заступника голови РДА, керівник окружної прокуратури отримав хабар від директора одного з підприємств. За гроші він обіцяв закрити кримінальне провадження та повернути вилучене майно.

У ОГП додають, що посадовця затримали на одержанні частини неправомірної вигоди у 2000 доларів США. Загальна сума неправомірної вигоди склала 4000 доларів США. Затриманим готується повідомлення про підозру.

Раніше ми писали, що в Одесі заступник директора департаменту міської ради погорів на хабарі.

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