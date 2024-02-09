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Рада голів судів при Вищій раді правосуддя ліквідована, її діяльність припинена

07:40, 9 лютого 2024
У Вищій раді правосуддя зазначили, що в існуванні Ради голів судів при ВРП більше немає сенсу.
Рада голів судів при Вищій раді правосуддя ліквідована, її діяльність припинена
Засідання Консультативної ради голів судів при ВРП у листопаді 2021 року, джерело фото - kas.gov.ua
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Вища рада правосуддя 8 лютого 2024 року ліквідувала Консультативну раду голів судів при Вищій раді правосуддя.  

Зазначена Рада була створена як дорадчий орган рішенням одного з минулих складів ВРП ще 30 травня 2017 року в рамках судової реформи часів Петра Порошенка.

Мета створення Ради полягала у забезпеченні належної комунікації між ВРП та судами для колективного вирішення проблем в діяльності судової влади.

Втім, діяльність Ради голів судів була здебільшого номінальною, її засідання проводилися нерегулярно і, здебільшого, зводилася до звітів та обміну думками між головами судів (переважно апеляційної інстанції) та членами ВРП, ВККС, РСУ, головами касаційних судів Верховного Суду.

Реального впливу, наприклад, на розробку та хід судових реформ, що відбувалися в Україні з моменту створення Ради голів судів, з низки причин Рада не мала.

Востаннє Рада голів судів збиралася на своє засідання ще в листопаді 2021 року.

«Консультативна рада голів судів втратила актуальність», - зазначив голова ВРП Григорій Усик.

Відтак, Консультативна рада голів судів при Вищій раді правосуддя була ліквідована ВРП «в рамках оптимізації діяльності органів Вищої ради правосуддя».

Автор В’ячеслав Хрипун

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