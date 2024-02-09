Рада голів судів при Вищій раді правосуддя ліквідована, її діяльність припинена

У Вищій раді правосуддя зазначили, що в існуванні Ради голів судів при ВРП більше немає сенсу.

Засідання Консультативної ради голів судів при ВРП у листопаді 2021 року, джерело фото - kas.gov.ua

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