Судья из Херсона до сих пор не явился в новый суд и находится неизвестно где

Судья Херсонского окружного административного суда, вероятно, остался в оккупированном Херсоне, а теперь может быть уволен с должности за нежелание работать.

Высший совет правосудия 7 февраля 2024 года открыл дисциплинарное дело в отношении судьи Херсонского окружного административного суда Сергея Варняка.

8 января в Совет правосудия поступила дисциплинарная жалоба от СБУ, в которой было указано, что судья Сергей Варняк не явился для осуществления правосудия в суд, в который он был откомандирован после оккупации Херсона в 2022 году.

Отметим, что территориальная подсудность дел Херсонского окружного административного суда была изменена 18 марта 2022 года. Территориальная подсудность дел указанного административного суда была определена за Одесским окружным административным судом.

22 августа 2022 года Сергей Варняк был откомандирован для осуществления правосудия в состав Одесского окружного административного суда.

Вместе с тем, ни в августе, ни в сентябре 2022 года Сергей Варняк в новом суде не появился.

13 сентября 2022 года Сергей Варняк с помощью одного из мессенджеров сообщил руководителю аппарата Одесского окружного административного суда о невозможности прибытия в Одессу из-за необходимости ухода за пожилой матерью.

В итоге, по состоянию на январь 2024 года Сергей Варняк так и не подал заявление о зачислении в штат Одесского окружного административного суда и, соответственно, к осуществлению правосудия не приступил.

С 1 сентября 2022 года Сергею Варняку приостановлена ​​выплата судейского вознаграждения в связи с командированием в ​​Одесский окружной административный суд, где он так и не появился.

Точное местонахождение Сергея Варняка пока неизвестно.

В связи с этим, в СБУ отметили, что Сергей Варняк «грубо и систематически пренебрегает возложенными на него обязанностями и вероятно допустил поведение, которое порочит звание судьи или подрывает авторитет правосудия».

В свою очередь, Вторая дисциплинарная палата ВСП пришла к выводу, что Сергей Варняк «не соблюдает морально-этические стандарты поведения судьи».

«Неисполнение служебных обязанностей судьей, при условии, если это произошло без уважительных причин, может свидетельствовать о пренебрежении не только высокими стандартами поведения, которые должен соблюдать судья, но и минимальными стандартами поведения, которые должен соблюдать любой работник», - отмечено в решении дисциплинарной палаты Совета правосудия.

Судья Сергей Варняк также известен тем, что в 2018 году пытался через суд добиться признания квалификационного оценивания судей незаконным. А в 2013 году Сергей Варняк стал известен из-за конфликта с председателем Херсонского окружного административного суда.

На должность судьи Комсомольского районного суда Херсона Сергей Варняк был назначен в 2004 году. В 2007 году он был назначен судьей Херсонского окружного административного суда.

Также напомним, что это уже не первый случай, когда судьи из оказавшихся на оккупированной территории судов, фактически отказываются переехать на территорию, которую контролируют украинские власти.

В настоящее время целая группа судей из судов Луганской, Донецкой, Харьковской, Запорожской и Херсонской областей подозревается в государственной измене, а некоторые судьи по тем или иным причинам остались на оккупированной территории.

Автор: Вячеслав Хрипун

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на нашу страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.