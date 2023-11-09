ВККС примусово відрядила в інші суди суддів, які не написали заяву на відрядження

Нові суди отримали сім суддів з судів, що опинилися в окупації або в зоні бойових дій.

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Друга палата Вищої кваліфікаційної комісії суддів 8 листопада 2023 року розглянула питання відрядження суддів, які досі не написали заяви на переведення в інші суди.

Як повідомляла «Судово-юридична газета», мова йде переважно про суддів, суди яких ще на початку 2022 року опинилися на окупованій території або досі знаходяться в зоні активних бойових дій. Територіальна підсудність зазначених судів була змінена у 2022 році, однак не всі судді таких судів продовжили здійснювати правосуддя в інших судах. Також, слід відзначити, що деякі з таких суддів стикнулися з особистими проблемами, які, ймовірно, тривалий час не дозволяли їм приступити до виконання обов’язків судді.

ВККС 8 листопада розглянула питання відрядження суддів, які не написали відповідних заяв на переведення в інші суди та прийняла такі рішення:

Кошева Олена Анатоліївна – суддя Бердянського міськрайонного суду Запорізької області.

ВККС вирішила відрядити суддю строком на 1 рік у Жовтневий районний суд міста Запоріжжя.

Суддя ще у 2022 році написала заяву про звільнення у відставку.

Хараджи Ольга Олександрівна – суддя Іллічівського районного суду міста Маріуполя.

ВККС вирішила відрядити суддю строком на 1 рік у Кіровський районний суд міста Дніпропетровська.

Гетьман Любов Василівна – суддя Куп’янського міськрайонного суду Харківської області.

ВККС вирішила відрядити суддю строком на 1 рік у Червонозаводський районний суд міста Харкова.

Суддя надала ВККС пояснення, що наразі перебуває на лікуванні. Втім, Любов Гетьман повідомила, що не заперечує проти відрядження у Червонозаводський райсуд Харкова і навіть раніше зверталася з відповідними заявами до Верховного Суду та Вищої ради правосуддя, втім, вони не були розглянуті.

Луньова Ольга Григорівна – суддя Вугледарського міського суду Донецької області.

ВККС вирішила відрядити суддю строком на 1 рік у Красногвардійський районний суд міста Дніпропетровська.

Напередодні засідання суддя попросила ВККС відкласти розгляд питання про її переведення через необхідність завершити тривале лікування. Також суддя повідомила, що перебуває у відпустці без збереження заробітної плати.

Втім, як зазначив член ВККС Роман Сабодаш (доповідач), «здійснення правосуддя є обов’язком судді», а відтак, підстави для відкладення розгляду справи «є недостатніми».

Шабас Ольга Сергіївна – суддя Золочівського районного суду Харківської області.

ВККС вирішила відрядити суддю строком на 1 рік у Дергачівський районний суд Харківської області.

Суддя також повідомила ВККС, що через сімейні обставини у неї наразі відсутня можливість здійснювати правосуддя.

Гавілей Марина Миколаївна – суддя Токмацького районного суду Запорізької області.

ВККС вирішила відрядити суддю строком на 1 рік у Хортицький районний суд міста Запоріжжя.

Пояснень щодо свого поточного стану суддя ВККС не надала.

Адамова Тетяна Сергіївна – суддя Орджонікідзевського районного суду міста Маріуполя

ВККС вирішила відрядити суддю строком на 1 рік у Ленінський районний суд міста Дніпропетровська.

Зазначені рекомендації ВККС тепер має розглянути Вища рада правосуддя.

Крім того, Друга палата ВККС вирішила не включати у порядок денний питання про тимчасове відрядження наступних суддів:

Кудрявцев Ігор Володимирович – суддя Старобільського районного суду Луганської області. Суддя з 2022 року перебуває у розшуку у зв’язку з підозрою у державній зраді. В минулому році суддя намагався звільнитися у відставку.

Демочко Дмитро Олександрович – суддя Першотравневого районного суду Донецької області. Ще навесні 2022 року ЗМІ повідомляли, що суддя залишився на окупованій території та навіть перейшов на бік так званої «ДНР».

Ломейко Віталій Валерійович – суддя Чернігівського районного суду Запорізької області. Суддя залишився на окупованій території та є фігурантом кримінального провадження щодо підозри у державній зраді. У 2022-2023 роках намагався звільнитися з посади судді за власним бажанням, однак ВРП залишила його заяву без розгляду.

Берлімова Юлія Геннадіївна – суддя Генічеського районного суду Херсонської області. За інформацією ЗМІ, суддя відмовилася покинути окуповану територію та співпрацює з окупаційною адміністрацією.

Іванова Олена Миколаївна – суддя Новоайдарського районного суду Луганської області. Суддя з 2022 року перебуває у розшуку у зв’язку з підозрою у державній зраді.

Шарко Наталія Анатоліївна – суддя Генічеського районного суду Херсонської області. За інформацією ЗМІ суддя відмовилася покинути окуповану територію та співпрацює з окупаційною адміністрацією.

Також, Комісія вирішала не включати розгляд питання про відрядження судді Середино-Будського районного суду Сумської області Ситайла Олексія Івановича. Суддя є діючим військовослужбовцем.

Зазначимо, що 25 жовтня ВККС внесла рекомендацію про відрядження строком на один рік судді Куп’янського районного суду Харківської області Андрія Литвинова, який також з якихось причин не подав заяву про відрядження. Новим місцем роботи судді визначено Червонозаводський районний суд міста Харкова.

Автор: В’ячеслав Хрипун

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