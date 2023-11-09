Практика судів

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Податкові ставки в перші роки легалізації криптоактивів мають бути 5% для доходів фізосіб та 18% для компаній, - Мінцифри

Мінцифри вважає за доцільне встановити механізми легалізації криптоактивів і відповідні податкові ставки.

Конкурсна комісія з відбору нового очільника НАЗК обрала головою Метью Мюррея

Головою Конкурсної комісії з відбору нового голови НАЗК обрали Метью Мюррея, який працював як антикорупційний радник у різних урядів, зокрема, африканських країн.

У будівлі Вищого адміністративного суду Польщі «майнили» криптовалюту

У приміщенні Вищого адміністративного суду Польщі виявили криптовалютну ферму.

Кабмін пропонує скасувати відповідальність за порушення Митних правил ввезення транспорту, переданого військовим формуванням чи адміністраціям

Уряд схвалив зміни до Митного кодексу, що скасовують відповідальність за порушення правил ввезення транспорту, який передається військовим адміністраціям і правоохоронцям.

Справи ліквідованого ОАС Києва планують розкидати по іншим окружним адміністративним судам

У Верховній Раді фактично визнали, що ідея з ліквідацією ОАС міста Києва у 2022 році була не зовсім продуманою.

  1. Публікації
  2. / Суд інфо

ВККС примусово відрядила в інші суди суддів, які не написали заяву на відрядження

08:00, 9 листопада 2023
Нові суди отримали сім суддів з судів, що опинилися в окупації або в зоні бойових дій.
ВККС примусово відрядила в інші суди суддів, які не написали заяву на відрядження
Джерело фото: SUD.UA
Слідкуйте за найактуальнішими новинами в наших групах Facebook та Telegram.

Друга палата Вищої кваліфікаційної комісії суддів 8 листопада 2023 року розглянула питання відрядження суддів, які досі не написали заяви на переведення в інші суди.

Як повідомляла «Судово-юридична газета», мова йде переважно про суддів, суди яких ще на початку 2022 року опинилися на окупованій території або досі знаходяться в зоні активних бойових дій. Територіальна підсудність зазначених судів була змінена у 2022 році, однак не всі судді таких судів продовжили здійснювати правосуддя в інших судах. Також, слід відзначити, що деякі з таких суддів стикнулися з особистими проблемами, які, ймовірно, тривалий час не дозволяли їм приступити до виконання обов’язків судді.

ВККС 8 листопада розглянула питання відрядження суддів, які не написали відповідних заяв на переведення в інші суди та прийняла такі рішення:

  1. Кошева Олена Анатоліївна – суддя Бердянського міськрайонного суду Запорізької області.

ВККС вирішила відрядити суддю строком на 1 рік у Жовтневий районний суд міста Запоріжжя.

Суддя ще у 2022 році написала заяву про звільнення у відставку.

  1. Хараджи Ольга Олександрівна – суддя Іллічівського районного суду міста Маріуполя.

ВККС вирішила відрядити суддю строком на 1 рік у Кіровський районний суд міста Дніпропетровська.

  1. Гетьман Любов Василівна – суддя Куп’янського міськрайонного суду Харківської області.

ВККС вирішила відрядити суддю строком на 1 рік у Червонозаводський районний суд міста Харкова.

Суддя надала ВККС пояснення, що наразі перебуває на лікуванні. Втім, Любов Гетьман повідомила, що не заперечує проти відрядження у Червонозаводський райсуд Харкова і навіть раніше зверталася з відповідними заявами до Верховного Суду та Вищої ради правосуддя, втім, вони не були розглянуті.

  1. Луньова Ольга Григорівна – суддя Вугледарського міського суду Донецької області.

ВККС вирішила відрядити суддю строком на 1 рік у Красногвардійський районний суд міста Дніпропетровська

Напередодні засідання суддя попросила ВККС відкласти розгляд питання про її переведення через необхідність завершити тривале лікування. Також суддя повідомила, що перебуває у відпустці без збереження заробітної плати.

Втім, як зазначив член ВККС Роман Сабодаш (доповідач), «здійснення правосуддя є обов’язком судді», а відтак, підстави для відкладення розгляду справи «є недостатніми».

  1. Шабас Ольга Сергіївна – суддя Золочівського районного суду Харківської області.

ВККС вирішила відрядити суддю строком на 1 рік у Дергачівський районний суд Харківської області

Суддя також повідомила ВККС, що через сімейні обставини у неї наразі відсутня можливість здійснювати правосуддя.

  1. Гавілей Марина Миколаївна – суддя Токмацького районного суду Запорізької області.

ВККС вирішила відрядити суддю строком на 1 рік у Хортицький районний суд міста Запоріжжя.

Пояснень щодо свого поточного стану суддя ВККС не надала.

  1. Адамова Тетяна Сергіївна – суддя Орджонікідзевського районного суду міста Маріуполя

ВККС вирішила відрядити суддю строком на 1 рік у Ленінський районний суд міста Дніпропетровська.

Зазначені рекомендації ВККС тепер має розглянути Вища рада правосуддя.

Крім того, Друга палата ВККС вирішила не включати у порядок денний питання про тимчасове відрядження наступних суддів:

Кудрявцев Ігор Володимирович – суддя Старобільського районного суду Луганської області. Суддя з 2022 року перебуває у розшуку у зв’язку з підозрою у державній зраді. В минулому році суддя намагався звільнитися у відставку.

Демочко Дмитро Олександрович – суддя Першотравневого районного суду Донецької області. Ще навесні 2022 року ЗМІ повідомляли, що суддя залишився на окупованій території та навіть перейшов на бік так званої «ДНР».

Ломейко Віталій Валерійович – суддя Чернігівського районного суду Запорізької області. Суддя залишився на окупованій території та є фігурантом кримінального провадження щодо підозри у державній зраді. У 2022-2023 роках намагався звільнитися з посади судді за власним бажанням, однак ВРП залишила його заяву без розгляду.

Берлімова Юлія Геннадіївна – суддя Генічеського районного суду Херсонської області. За інформацією ЗМІ, суддя відмовилася покинути окуповану територію та співпрацює з окупаційною адміністрацією.

Іванова Олена Миколаївна – суддя Новоайдарського районного суду Луганської області. Суддя з 2022 року перебуває у розшуку у зв’язку з підозрою у державній зраді.

Шарко Наталія Анатоліївна – суддя Генічеського районного суду Херсонської області. За інформацією ЗМІ суддя відмовилася покинути окуповану територію та співпрацює з окупаційною адміністрацією.

Також, Комісія вирішала не включати розгляд питання про відрядження судді  Середино-Будського районного суду Сумської області Ситайла Олексія Івановича. Суддя є діючим військовослужбовцем.

Зазначимо, що 25 жовтня ВККС внесла рекомендацію про відрядження строком на один рік судді Куп’янського районного суду Харківської області Андрія Литвинова, який також з якихось причин не подав заяву про відрядження. Новим місцем роботи судді визначено Червонозаводський районний суд міста Харкова.

Автор: В’ячеслав Хрипун

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Twitter, а також на нашу сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Читайте також

Пленум Верховного Суду обирає заступника голови Суду, онлайн-трансляція
Контакти

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Пленум Верховного Суду обирає заступника голови Суду, онлайн-трансляція
Судебно-юридическая газета
Головне за день
Фото / Video
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Альберт Єзеров
    Альберт Єзеров
    суддя Верховного Суду у Касаційному адміністративному суді
  • Оксана Тихоненко
    Оксана Тихоненко
    суддя Чернігівського окружного адміністративного суду
  • Юрій Осіпов
    Юрій Осіпов
    суддя П'ятого апеляційного адміністративного суду