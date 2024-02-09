У Люксембурзі продовжили дію тимчасового захисту для українців

Українці, у яких терміни сертифікатів тимчасового захисту спливають у березні 2024 року, мають зв’язатися з Управлінням імміграції країни.

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Люксембург продовжив тимчасовий захист для громадян України. Термін дії тимчасового захисту продовжено Люксембургом до 4 березня 2025 року. Про це повідомляється у пресрелізі Міністерства внутрішніх справ країни.

Як зазначили у Мінреінтеграції, продовження статусу тимчасового захисту дозволяє українцям без обмежень працювати в країні протягом ще одного року.

Особам, які вже користуються статусом тимчасового захисту, МВС країни надіслало листи з інструкцією, дотримання якої дозволить продовжити дію захисту.

Українці, у яких терміни сертифікатів тимчасового захисту спливають 3 березня 2024 року та які не отримали такого листа, мають зв’язатися з Управлінням імміграції країни за допомогою електронної пошти: [email protected].

Також Болгарія продовжила дію тимчасового захисту для громадян України.

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