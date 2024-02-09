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  1. Суд інфо

На посади у службі дисциплінарних інспекторів претендують 273 кандидати — ВРП

12:29, 9 лютого 2024
На посаду керівника служби дисциплінарних інспекторів наразі претендують 4 кандидати, з них тільки на посаду керівника 1 кандидат.
На посади у службі дисциплінарних інспекторів претендують 273 кандидати — ВРП
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Вища рада правосуддя повідомила, що станом на 8 лютого документи подали​​​​​​ 273 кандидати. До ВРП надійшло 350 заяв, оскільки деякі кандидати претендують на декілька посад. Про це йдеться у пресслужбі відомства.

На посаду керівника служби дисциплінарних інспекторів наразі претендують 4 кандидати, з них тільки на посаду керівника 1 кандидат.

На посаду заступника керівника СДІ – 88 кандидатів, з них тільки на посаду заступника – 14 кандидатів.

На посаду дисциплінарного інспектора СДІ – 258 кандидатів, з них тільки на інспектора – 184 кандидатів.

71 кандидат претендує і на посаду заступника, і на посаду дисциплінарного інспектора.

3 кандидати подали заяви на керівника, заступника і дисциплінарного інспектора.

Серед кандидатів 113 жінок та 160 чоловіків.

Раніше ми писали про те, чим відома Реда Мольєне, яка очолила конкурсну комісію, що відбиратиме дисциплінарних інспекторів для ВРП.

Нагадаємо, що відповідна Конкурсна комісія була утворена Вищою радою правосуддя 7 грудня 2023 року. У її склад увійшли троє членів ВРП, а також троє іноземних експертів. 

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