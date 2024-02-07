Чим відома Реда Мольєне, яка очолила конкурсну комісію, що відбиратиме дисциплінарних інспекторів для ВРП

Представник Литви має тісні зв’язки з Державною судовою адміністрацією, а також вчить українських суддів та працівників апаратів як потрібно працювати.

Джерело фото: ДСА

Конкурсна комісія, яка буде відбирати дисциплінарних інспекторів, заступника та керівника Служби дисциплінарних інспекторів, на своєму першому офіційному засіданні 5 лютого обрала головою комісії представницю Литви Реду Мольєне.

Реда Мольєне, на відміну від двох інших членів конкурсної комісії по квоті іноземних експертів – американця Джона Ерліка та словака Павола Жілінчика, добре відома в Україні. До того ж, за наявною інформацією, окрім англійської мови, Реда Мольєне гарно володіє російською мовою та у певній мірі – українською мовою (добре розуміє мову та вчить її).

Ймовірно, саме це і вплинуло на призначення Реди Мольєне на посаду голови конкурсної комісії.

«Судово-юридична газета» вирішила пригадати, чим Реда Мольєне відома в Україні.

Офіційна біографія

В Литовській республіці Реда Мольєне близько двадцяти років працювала юридичним консультантом в апаратах Вищого адміністративного суду, Верховного Суду і Конституційного Суду Литовської Республіки.

У 2013 році Реда Мольєне була призначена на посаду голови Національної судової адміністрації Литви (аналог української Державної судової адміністрації), яку вона очолювала до 2019 року.

Також, згідно з офіційною біографією Реди Мольєне, вона працювала в Лабораторії правосуддя Університету Миколаса Ромеріса (Вільнюс) як експерт у кількох проектах, пов’язаних із розвитком системи правосуддя, у тому числі з міжнародним проектом «Портрет судді», спрямованим на розробку багатовимірної моделі для відбору, оцінювання та просування по службі суддів.

Крім того, Реда Мольєне має великий досвід у низці проектів «з нарощування інституційного потенціалу, відбору суддів, призначення та оцінки ефективності, управління судами, комунікаціями у Північній Македонії, Вірменії, Казахстані, Єгипті».

З 2015 року Реда Мольєне, як експерт, починає опікуватися проблемами судової влади України. При цьому, що цікаво, вона продовжувала обіймати посаду на державній службі в Литві.

Наразі є експертом проекту технічної допомоги ЄС «Pravo-Justice».

Чим відома в Україні

Багато відомих українським суддям та керівникам апаратів судів ініціатив, таких як «модельні суди», «оптимізація мережі судів», «суддівська освіта», «клієнтоорієнтована модель суду», «адміністрування видатків судової влади» запроваджувалися в Україні безпосередньої за участі Реди Мольєне.

Також, як експерт, вона була дотична і до розробки процедур кваліфікаційного оцінювання суддів, питань дисциплінарної відповідальності суддів, нових процедур добору на посади суддів.

Особливу увагу у представниці Литви завжди викликала діяльність Державної судової адміністрації України.

Цікаво, що у Реди Мольєне склалися досить непогані відносини з усіма керівниками ДСА, з якими їй довелося мати справу – Зеновієм Холоднюком, Олексієм Сальніковим та Максимом Пампурою.

Джерело фото: ДСА

«Ми приємно вражені позитивними змінами, що відбуваються в системі правосуддя України, а зважаючи на отримані результати вже литовські колеги можуть приїздити в Україну за прогресивним досвідом. Зважаючи на масштаби Вашої країни, на кількість судів, суддів та працівників установ й організацій системи правосуддя, ви здійснили велику роботу не тільки щодо їх матеріально-технічного забезпечення, а й оптимізації структури та запуску інноваційних проектів, яким є "електронний суд», - розповідала Реда Мольєне голові ДСА Зеновію Холоднюку у червні 2017 року.

З діючим в. о. голови ДСА Максимом Пампурою Реда Мольєне зустрічалася 1 лютого. Як зазначила прес-служба ДСА, під час зустрічі Реда Мольєне повідомила, що сподівається, що «ДСА України, як і в попередні роки, буде надійним партнером».

Також Реда Мольєне регулярно бере участь у заходах за участю Вищої ради правосуддя, Верховного Суду, Вищої кваліфікаційної комісії суддів, Ради суддів України, Національної школи суддів та Громадської ради доброчесності.

PR-агентство та патронат над «Асоціацією працівників судів»

Реда Мольєне є директором та однією з двох засновниць литовського PR-агентства "Good to know" (місто Вільнюс).

Зазначене агентство було засноване у лютому 2020 року, тобто після того, як Реда Мольєне залишила посаду у Національній судовій адміністрації Литви.

На сайті "Good to know" зазначено, що вказане агентство займається тренінгами по стратегічному плануванню, розробкою комунікаційних стратегій, антикризовим менеджментом, а також виготовленням різного PR – контенту (статті, фото, відео продукція, робота з «лідерами думок» тощо).

Сама Реда Мольєне позиціонує себе як експерта з питань лідерства, управління людськими ресурсами, стратегічного планування тощо.

Джерело фото: ДСА

В Україні "Good to know" разом з ДСА планує займатися «посиленням комунікаційних компетенцій судової системи» у рамках окремого проекту.

Фінансування проекту при цьому відбувається за рахунок коштів Литовського фонду розвитку співробітництва (литовський аналог USAID).

Також Реда Мольєне та агентство "Good to know" опікуються діяльністю громадської організації «Всеукраїнська асоціація працівників судів» (ВАПС).

Головою зазначеної громадської організації є керівник апарату Вінницького апеляційного суду Наталя Король.

Зазначена громадська організація була зареєстрована 15 грудня 2022 року, а офіційним місцем її реєстрації чомусь є будівля Державної судової адміністрації (вулиця Липська, буд. 18/5).

20 січня 2023 року тодішній голова ДСА Олексій Сальніков, представник проекту «Pravo-Justice» (експертом зазначеного проекту є також і Реда Мольєне) та Наталя Король підписали меморандум про співпрацю. Серед іншого, сторони зобов’язалися «запроваджувати кращі світові практики та інноваційні методи судового адміністрування в Україні», «підтримувати та підвищувати авторитет та довіру до суду і працівників судів у суспільстві», «забезпечувати представництво та захист законних прав та інтересів членів організації» тощо. Працювати громадська організація має у форматі все тієї ж ініціативи «Модельні суди». Детально з умовами меморандуму можна ознайомитися за посиланням.

Також у січні 2023 року на сайті ДСА проводилася промо-кампанія із пропозицією вступати в ряди «Асоціації працівників судів». Посилання на online форму для кандидатів у члени громадської організації та відповідна анкета досі розміщуються на сайті ДСА.

Судячи з публікацій на сторінці Facebook «Асоціації працівників судів», організація досить активно обмінюється думками безпосередньо з Редою Мольєне, розповідаючи про проблеми, що виникають в судах.

«Щоб посилити комунікаційну ефективність судової влади України, представники ГО "ВАПС" долучилися до команди литовської PR-агенції "Good to know". Розповіли, з якими проблемами нині стикається українська Феміда на шляху до зміцнення довіри суспільства до судової влади. Розв'язати їх намагатимуться разом у межах річного грантового проєкту, реалізувати який в Україні і планує згадана іноземна PR-агенція», - зазначено на сторінці ВАПС 10 листопада за підсумками розмови з Редою Мольєне.

В цілому, виглядає так, що зайнявши посаду голови конкурсної комісії з відбору дисциплінарних інспекторів, заступника та керівника Служби дисциплінарних інспекторів, Реда Мольєне наразі змогла досягти найбільш відповідальної посади за весь час своєї участі у справах судової влади України.

Втім, чи вдасться конкурсній комісії під її головуванням відібрати дійсно професійних дисциплінарних інспекторів та чи вдасться особисто Реді Мольєне уникнути своєрідної «залежності» від українських реалій, покаже час.

Автор: В’ячеслав Хрипун

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