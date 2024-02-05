Головою комісії, що буде відбирати дисциплінарних інспекторів для ВРП, обрана Реда Мольєне

Заступником голови конкурсної комісії обрана член Ради правосуддя Ольга Попікова.

Джерело фото: SUD.UA

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Конкурсна комісія, яка буде відбирати дисциплінарних інспекторів, заступника та керівника Служби дисциплінарних інспекторів, на першому офіційному засіданні 5 лютого 2024 року обрали голову та заступника конкурсної комісії.

Кандидатуру представниці Литви Реди Мольєне на посаду голови конкурсної комісії запропонував член комісії, представник Словацької республіки Павол Жілінчик.

Кандидатуру Реди Мольєне також підтримали головуючий на засіданні суддя у відставці з США Джон Ерлік та троє українських членів конкурсної комісії - члени ВРП Олена Ковбій, Ольга Попікова та Юлія Бокова.

У підсумку, Реда Мольєна була обрана на посаду голови одноголосно.

У свою чергу, на посаду заступника голови комісії була обрана член Вищої ради правосуддя Ольга Попікова.

Ольга Попікова також була обрана на посаду заступника голови одноголосно.

Зазначимо, що Реда Мольєне та Павол Жілінчик брали участь у засіданні дистанційно.

Нагадаємо, що з біографіями іноземних членів конкурсної комісії можна ознайомитися за посиланням.

Автор: В’ячеслав Хрипун

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