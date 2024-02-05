«Жодної кризи у відносинах ВККС з НАБУ і НАЗК не існувало та існувати не може», - Руслан Сидорович

«Створення власного аналітичного підрозділу ВККС жодним чином не може розглядатися як свідчення будь-яких непорозумінь з такими органами як НАБУ та НАЗК», – підкреслив Руслан Сидорович.

«Жодної кризи у відносинах ВККС з НАБУ і НАЗК не існувало та існувати не може», - на цьому наголосив заступник Голови ВККС Руслан Сидорович у коментарі «Судово-юридичній газеті» стосовно планів створення власного аналітичного підрозділу ВККС, про який він повідомив 2 лютого на круглому столі.

Відповідно до Закону України «Про судоустрій і статус суддів» ключовою задачею Вищої кваліфікаційної комісії суддів України є проведення кваліфікаційного оцінювання суддів на відповідність займаній посаді, а також проведення конкурсів з кандидатами на суддівські посади, що передбачає перевірку осіб (суддів та кандидатів на посаду судді) стосовно їх доброчесності, зокрема, відповідності майна їхньому рівню доходів.

«Створення такого підрозділу жодним чином не може розглядатися як свідчення будь-яких непорозумінь з такими органами як НАБУ та НАЗК», – підкреслив Руслан Сидорович.

У ВККС відмітили, що з розумінням ставляться до величезної кількості інституційних задач, які стоять на сьогоднішній день перед НАЗК у зв’язку з відновленням спеціальних перевірок та НАБУ, яке розслідує велику кількість кримінальних проваджень.

Окрім того, очевидно, що ВККС як самостійний орган державної влади зобов’язаний працювати над забезпеченням власної інституційної спроможності в частині проведення відповідної аналітики.

Створення такого повноцінного аналітичного підрозділу вимагає наявності відповідного програмного продукту, а також data-аналітиків, які мають навички роботи з відповідними масивами даних та підготовки відповідних аналітичних матеріалів.

«Безумовно, станом на сьогоднішній день аналітика, яка проводиться НАБУ і НАЗК, є однією з найякісніших в Україні. І це той рівень роботи, на який слід рівнятися», – зазначив Руслан Сидорович.

У зв’язку з тим, що створення такого продукту і такого підрозділу передбачає певний час на його впровадження, у ВККС сподіваються на певну тимчасову підтримку, в межах можливого, від таких органів як НАБУ та НАЗК. А також можливу їхню методологічну підтримку Комісії у процесі створення відповідного аналітичного підрозділу, оскільки їхній досвід у цьому напрямку є справді неоціненним, додали у ВККС.

Професійний досвід членів Комісії, їхніх інспекторів, працівників секретаріату ВККСУ відноситься до професійної роботи саме у сфері права, а не data-аналітики робота яких більшою мірою є роботою IT-спеціалістів. У Комісії ще раз хочуть закцентувати на велику вдячність НАБУ та НАЗК за усю підтримку, яка надавалась цими органами ВККСУ за весь попередній час роботи та висловлюють сподівання, що подальша співпраця лише посилить незалежність та доброчесність судової влади та підніматиме довіру українських громадян до наших суддів.

Нагадаємо, що як розповідала «Судово-юридична газета», ВККС разом з Громадською радою доброчесності 17 січня звернулися до послів країн «Великої сімки» (G7), зокрема Посла США в Україні Бріджіт Брінк та голови Представництва ЄС Катаріни Матернової з листом.

Автор: Наталя Мамченко

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