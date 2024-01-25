ВККС з ГРД поскаржилися Послам G7 на НАБУ і НАЗК, які не дають інформацію про суддів, що загрожує зупинкою кваліфоцінювання, лист

Заступник голови ВККС Руслан Сидорович спільно з головою ГРД Веронікою Крейденковою написали листа Послам G7, в якому поскаржилися на НАЗК і НАБУ, які не дають дані про суддів, та попросили Послів втрутитися.

Вища кваліфікаційна комісія суддів в особі заступника голови Руслана Сидоровича спільно з головою Громадської ради доброчесності (ГРД) Веронікою Крейденковою 17 січня звернулися до послів країн «Великої сімки» (G7), зокрема Посла США в Україні Бріджіт Брінк та голови Представництва ЄС Катаріни Матернової з листом, в якому скаржаться на НАЗК та НАБУ.

Копія такого листа опинилася у розпорядженні «Судово-юридичної газети».

Так, у ньому йдеться про те, що Національне агентство з питань запобігання корупції (НАЗК) припинило надавати ВККС та ГРД інформацію про суддів, які проходять кваліфікаційне оцінювання, з доступних реєстрів.

Таким чином, ВККС та ГРД більше не отримують вичерпної інформації про суддів, що перешкоджає ретельному аналізу суддів під час оцінювання.

Начебто така зміна викликана збільшенням навантаження на НАЗК у звʼязку з відновленням перевірок декларацій.

При цьому у листі Руслан Сидорович та Вероніка Крейденкова кажуть, що НАЗК виступало альтернативою НАБУ, яке мало б справді надавати інформацію про суддів.

«На жаль, Національне антикорупційне бюро від самого початку кваліфікаційного оцінювання не надавало інформацію ВККС та ГРД, посилаючись на відсутність можливостей. Відтак, ВККС та ГРД звернулися до НАЗК як до альтернативи. Однак ситуація значно погіршилася після нещодавнього рішення НАЗК припипнити надання інформацію», - скаржаться вони у листі Послам G7.

Таким чином, підсумували ВККС і ГРД, ці обставини створюють значну загрозу для продовження процесу кваліфікаційного оцінювання, бо ВККС та ГРД не мають достатніх даних для проведення ретельного аналізу суддів та прийняття обгрунтованих рішень щодо результатів їх кваліфоцінювання. Без відповідного вирішення проблеми ВККС та ГРД можуть бути змушені зупинити процес кваліфікаційного оцінювання, зазначає керівництво цих органів.

«Тому, ми закликаємо вас до втручання і просимо наголосити керівництву НАЗК та НАБУ на критичній важливості продовження кваліфікаційного оцінювання суддів», - просять Сидорович та Крейденкова у листі Послів.

Також вони просять Послів G7 розглянути варіанти посилення спроможності НАБУ і НАЗК для забезпечення ефективного виконання ними своїх функцій і надання необхідної інформації про суддів до ВККС і ГРД.

Автор: Наталя Мамченко

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