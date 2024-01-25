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  1. Суспільство

25 січня: яке сьогодні свято та головні події

09:15, 25 січня 2024
25 січня у світі відзначають Днем пам'яті NASA.
25 січня: яке сьогодні свято та головні події
Джерело фото: objectiv.tv
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У четвер, 25 січня, визначається двома особливими подіями: Днем пам'яті NASA і Днем непоєднуваних кольорів в одязі, а також святом святителя Григорія Богослова, відомим як Григоріїв день.

Яке сьогодні церковне свято

У церковному календарі в цей день вшановується день пам'яті святителя Григорія Богослова, який народився у родині єпископа Назіанського Григорія у 326 році. Вихований матір'ю, ревною християнкою, він отримав хорошу церковну освіту та також навчався у світських школах Кесарії Палестинської та Афінах. Його життєвий шлях пов'язаний з Василієм Великим, від якого отримав хрещення у віці 26 років.

Григорій став архієпископом Константинопольським, а його діяльність та внесок у розвиток церковного життя відзначаються в історії. Його день пам'яті відзначається 25 січня в календарі православної церкви.

Календар важливих подій за 25 січня:

1491 рік — відбувається битва під Заславом з татарами;

1573 рік — битва при Мікатаґахара: Такеда Шінґен розгромив сили Токуґави Ієясу;

1648 рік — Богдан Хмельницький із козацьким загоном захоплює Микитинську Січ, де невдовзі був обраний гетьманом Війська Запорозького;

1831 рік — сейм Королівства Польського проголошує усунення від влади у Польщі російського імператора Миколи I;

1858 рік — марш Мендельсона лунає на весіллі англійської принцеси Вікторії з кронпринцом Пруссії Фрідріхом, після чого стає популярним як весільний марш;

1895 рік — відбувається перший міжнародний матч з хокею на траві, збірна Уельсу поступається гостям з Ірландії з рахунком 0:3;

1896 рік — прем'єра кінофільму братів Люм'єр "Прибуття потягу на вокзал Ла-Сьота";

1917 рік — на міні в Ірландському морі підривається британський крейсер "Лаурентік", на борту якого було 3211 злитків золота, гине 350 осіб;

1919 рік — у Нью-Йорку відкривають найбільший готель у світі — "Пенсильванія" (на 2200 номерів);

1923 рік — припиняє існування держава Флашенхальс (Пляшкове горло), що була утворена 10 січня 1919-го на окупованих французькою армією німецьких землях;

1924 рік — у французькому альпійському містечку Шамоні стартують перші зимові Олімпійські ігри, в яких брали участь спортсмени з 18 країн;

1945 рік — Гранд-Рапідс у Мічиґані стає першим містом, яке починає фторування питної води для профілактики карієсу;

1949 рік — у Лос-Анджелесі, штат Каліфорнія, відбувається перша церемонія вручення телевізійних нагород "Еммі";

1955 пік — вчені Колумбійського університету створюють ядерний годинник, який показує час із похибкою 1 секунда на 300 років;

1965 рік — Йосипа Сліпого, що відсидів 18 років у радянських таборах, висвячують у Ватикані кардиналом і призначають головою УГКЦ;

1971 рік — італійська ліво-терористична організація "Червоні бригади" проводить першу помітну акцію, влаштувавши вибухи на заводі Pirelli в Лаїнате;

1992 рік — Україна встановлює дипломатичні відносини з Єгиптом;

2008 рік — світова прем'єра фільму українського режисера Ігоря Подольчака "Las Meninas" у конкурсі Роттердамського Міжнародного Кінофестивалю.

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