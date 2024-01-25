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  1. У світі

Українка Кароліна Шиїно з Тернополя здобула титул «Міс Японія»

08:16, 25 січня 2024
Українка Кароліна Шиїно стала першою «Міс Японія».
Українка Кароліна Шиїно з Тернополя здобула титул «Міс Японія»
Джерело фото: CNN
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26-річна модель Кароліна Шиїно з Тернополя здобула головний титул на конкурсі «Міс Японія», який відбувся 22-го січня в Токіо. Кароліна, яка народилася в Україні, стала першою природженою японкою, яка отримала цю корону. Про це пише CNN.

Приїхала Кароліна в Нагої до Японії у віці 5 років, коли її мати одружилася з японцем.

Її перемога в конкурсі викликала обговорення щодо різноманітності та сприйняття краси в сучасному суспільстві. Деякі коментатори в мережі висловлюють різні думки щодо того, чи відображає обрання Кароліни тенденції розмаїття в японському суспільстві чи може надсилати хибний сигнал. Обговорюючи «Miss Japan Grandprix 2024», деякі користувачі вказують на можливе політичне підґрунтя в цьому виборі, інші розглядають це як важливий крок у напрямку прийняття різноманітності.

У своєму зверненні Кароліна зазначила, що стикалася з викликами та перешкодами в дорослому житті, але вона вдячна за визнання як японка на конкурсі, вважаючи це важливим кроком у формуванні суспільства, де не судять за зовнішністю.

«Я мусила стикатися з перешкодами, які часто не давали мені бути прийнятою як японка, тож мене переповнює вдячність за те, що на цьому конкурсі я отримала визнання як японка… Моєю метою стало створити таке суспільство, де людей не судитимуть за їхньою зовнішністю, це і привело мене на конкурс», - пояснила дівчина.

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