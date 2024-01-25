Украинка Каролина Шиино из Тернополя получила титул «Мисс Япония»

Украинка Каролина Шиино стала первой «Мисс Япония».

Источник фото: CNN

26-летняя модель Каролина Шиино из Тернополя получила главный титул на конкурсе "Мисс Япония", который состоялся 22-го января в Токио. Каролина, которая родилась в Украине, стала первой прирожденной японкой, которая получила эту корону. Об этом пишет CNN.

Приехала Каролина в Нагои в Японию в возрасте 5 лет, когда ее мать вышла замуж за японца.

Ее победа в конкурсе вызвала обсуждение относительно разнообразия и восприятия красоты в современном обществе. Некоторые комментаторы в сети высказывают разные мнения относительно того, отражает ли избрание Каролины тенденции разнообразия в японском обществе или может посылать ложный сигнал. Обсуждая "Miss Japan Grandprix 2024", некоторые пользователи указывают на возможную политическую подоплеку в этом выборе, другие рассматривают это как важный шаг в направлении принятия разнообразия.

В своем обращении Каролина отметила, что сталкивалась с вызовами и препятствиями во взрослой жизни, но она благодарна за признание как японка на конкурсе, считая это важным шагом в формировании общества, где не судят по внешности.

"Я должна была сталкиваться с препятствиями, которые часто не давали мне быть принятой как японка, поэтому меня переполняет благодарность за то, что на этом конкурсе я получила признание как японка... Моей целью стало создать такое общество, где людей не будут судить по их внешности, это и привело меня на конкурс", - пояснила девушка.

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