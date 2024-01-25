25 января: какой сегодня праздник и главные события

25 января в мире отмечают Днем памяти NASA.

Источник фото: objectiv.tv

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В четверг, 25 января, определяется двумя особыми событиями: Днем памяти NASA и Днем несочетаемых цветов в одежде, а также праздником святителя Григория Богослова, известным как Григорьев день.

Какой сегодня церковный праздник

В церковном календаре в этот день почитается день памяти святителя Григория Богослова, который родился в семье епископа Назианского Григория в 326 году. Воспитанный матерью, ревностной христианкой, он получил хорошее церковное образование и также учился в светских школах Кесарии Палестинской и Афинах. Его жизненный путь связан с Василием Великим, от которого получил крещение в возрасте 26 лет.

Григорий стал архиепископом Константинопольским, а его деятельность и вклад в развитие церковной жизни отмечаются в истории. Его день памяти отмечается 25 января в календаре православной церкви.

Календарь важных событий за 25 января:

1491 год - происходит битва под Заславом с татарами;

1573 год - битва при Микатагахара: Такеда Шинген разгромил силы Токугавы Иэясу;

1648 год - Богдан Хмельницкий с казацким отрядом захватывает Никитинскую Сечь, где вскоре был избран гетманом Войска Запорожского;

1831 год - сейм Королевства Польского провозглашает отстранение от власти в Польше российского императора Николая I;

1858 год - марш Мендельсона звучит на свадьбе английской принцессы Виктории с кронпринцом Пруссии Фридрихом, после чего становится популярным как свадебный марш;

1895 год - происходит первый международный матч по хоккею на траве, сборная Уэльса уступает гостям из Ирландии со счетом 0:3;

1896 год - премьера кинофильма братьев Люмьер "Прибытие поезда на вокзал Ла-Сьота";

1917 год - на мине в Ирландском море подрывается британский крейсер "Лаурентик", на борту которого было 3211 слитков золота, погибает 350 человек;

1919 год - в Нью-Йорке открывают самый большой отель в мире - "Пенсильвания" (на 2200 номеров);

1923 год - прекращает существование государство Флашенхальс (Бутылочное горло), которое было образовано 10 января 1919-го на оккупированных французской армией немецких землях;

1924 год - во французском альпийском городке Шамони стартуют первые зимние Олимпийские игры, в которых принимали участие спортсмены из 18 стран;

1945 год - Гранд-Рапидс в Мичигане становится первым городом, который начинает фторирование питьевой воды для профилактики кариеса;

1949 год - в Лос-Анджелесе, штат Калифорния, происходит первая церемония вручения телевизионных наград "Эмми";

1955 пик - ученые Колумбийского университета создают ядерные часы, которые показывают время с погрешностью 1 секунда на 300 лет;

1965 год - Иосифа Слепого, отсидевшего 18 лет в советских лагерях, рукополагают в Ватикане кардиналом и назначают главой УГКЦ;

1971 год - итальянская лево-террористическая организация "Красные бригады" проводит первую заметную акцию, устроив взрывы на заводе Pirelli в Лаинате;

1992 год - Украина устанавливает дипломатические отношения с Египтом;

2008 год - мировая премьера фильма украинского режиссера Игоря Подольчака "Las Meninas" в конкурсе Роттердамского Международного Кинофестиваля.

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