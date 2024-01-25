ВККС с ГРД пожаловались Послам G7 на НАБУ и НАПК, которые не дают информацию о судьях, что угрожает остановкой квалифоценивания, письмо

Заместитель председателя ВККС Руслан Сидорович совместно с председателем ГРД Вероникой Крейденковой написали письмо Послам G7, в котором пожаловались на НАЗК и НАБУ, которые не дают данные о судьях, и попросили Послов вмешаться.

Высшая квалификационная комиссия судей в лице заместителя председателя Руслана Сидоровича совместно с председателем Общественного совета добропорядочности (ГРД) Вероникой Крейденковой 17 января обратились к послам стран «Большой семерки» (G7), в частности Послу США в Украине Бриджит Бринк и главе Представительства ЕС Катарине Матерновой, с письмом, в котором жалуются на НАПК и НАБУ.

Копия такого письма оказалась в распоряжении «Судебно-юридической газеты».

Так, в нем говорится, что Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции (НАПК) прекратило предоставлять ВККС и ГРД информацию о судьях, проходящих квалификационное оцениваниек, из доступных реестров.

Таким образом, ВККС и ГРД больше не получают исчерпывающей информации о судьях, что препятствует тщательному анализу судей при оценивании.

Якобы такое изменение вызвано увеличением нагрузки на НАПК в связи с возобновлением проверок деклараций.

При этом в письме Руслан Сидорович и Вероника Крейденкова говорят, что НАПК выступало альтернативой НАБУ, которое должно действительно предоставлять информацию о судьях.

«К сожалению, Национальное антикоррупционное бюро с самого начала квалификационного оценивания не предоставляло информацию ВККС и ГРД, ссылаясь на отсутствие возможностей. Следовательно, ВККС и ГРД обратились к НАПК как к альтернативе. Однако ситуация значительно ухудшилась после недавнего решения НАПК приостановить предоставление информации», - жалуются они в письме Послам G7.

Таким образом, подытожили ВККС и ГРД, эти обстоятельства создают значительную угрозу для продолжения процесса квалификационного оценивания, поскольку ВККС и ГРД не имеют достаточных данных для проведения тщательного анализа судей и принятия обоснованных решений по результатам их квалифоценивания. Без решения проблемы ВККС и ГРД могут быть вынуждены остановить процесс квалификационного оценивания, отмечает руководство этих органов.

«Поэтому мы призываем вас к вмешательству и просим подчеркнуть руководству НАПК и НАБУ о критической важности продолжения квалификационного оценивания судей», - просят Сидорович и Крейденкова в письме Послов.

Также они просят Послов G7 рассмотреть варианты усиления способности НАБУ и НАПК для обеспечения эффективного выполнения ими своих функций и предоставления необходимой информации о судьях в ВККС и ГРД.

Автор: Наталя Мамченко

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