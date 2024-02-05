«Никакого кризиса в отношениях ВККС с НАБУ и НАПК не существовало и существовать не может», - Руслан Сидорович

«Создание собственного аналитического подразделения ВККС никоим образом не может рассматриваться как свидетельство каких-либо недоразумений с такими органами как НАБУ и НАПК», – подчеркнул Руслан Сидорович.

«Никакого кризиса в отношениях ВККС с НАБУ и НАПК не существовало и существовать не может», - это отметил заместитель Председателя ВККС Руслан Сидорович в комментарии «Судебно-юридической газете» относительно планов создания собственного аналитического подразделения ВККС, о котором он сообщил 2 февраля на круглом столе.

В соответствии с Законом Украины «О судоустройстве и статусе судей» ключевой задачей Высшей квалификационной комиссии судей Украины является проведение квалификационного оценивания судей на соответствие занимаемой должности, а также проведение конкурсов с кандидатами на судейские должности, предусматривающих проверку лиц (судей и кандидатов на должность судьи) относительно их добродетели, в частности, соответствия имущества их уровню доходов.

«Создание такого подразделения никоим образом не может рассматриваться как свидетельство каких-либо недоразумений с такими органами как НАБУ и НАПК», – подчеркнул Руслан Сидорович.

В ВККС отметили, что с пониманием относятся к огромному количеству институциональных задач, стоящих на сегодняшний день перед НАПК в связи с возобновлением специальных проверок и НАБУ, которое расследует большое количество уголовных производств.

Кроме того, очевидно, что ВККС как самостоятельный орган государственной власти обязан работать над обеспечением собственной институциональной способности в части проведения соответствующей аналитики.

Создание такого полноценного аналитического подразделения требует наличия соответствующего программного продукта, а также data-аналитиков, имеющих навыки работы с соответствующими массивами данных и подготовки соответствующих аналитических материалов.

«Безусловно, по состоянию на сегодняшний день аналитика, которая проводится НАБУ и НАПК является одной из самых качественных в Украине. И это тот уровень работы, на который следует равняться», – отметил Руслан Сидорович.

В связи с тем, что создание такого продукта и такого подразделения предусматривает определенное время его внедрения, в ВККС надеются на определенную временную поддержку, в пределах возможного, от таких органов как НАБУ и НАПК. А также возможную их методологическую поддержку Комиссии в процессе создания соответствующего аналитического подразделения, поскольку их опыт в этом направлении действительно неоценим, добавили в ВККС.

Профессиональный опыт членов Комиссии, их инспекторов, работников секретариата ВККСУ относится к профессиональной работе именно в сфере права, а не data-аналитики, работа которых в большей степени является работой IT-специалистов. В Комиссии еще раз хотят акцентировать внимание на большую благодарность НАБУ и НАПК за всю поддержку, которая оказывалась этими органами ВККСУ за все предыдущее время работы и выражают надежду, что дальнейшее сотрудничество лишь усилит независимость и добродетель судебной власти и будет поднимать доверие украинских граждан к нашим судьям.

Напомним, что, как рассказывала «Судебно-юридическая газета», ВККС вместе с Общественным советом добродетели 17 января обратились к послам стран «Большой семерки» (G7), в частности Послу США в Украине Бриджит Бринк и главе Представительства ЕС Катарине Матерновой с письмом.

Автор: Наталья Мамченко

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