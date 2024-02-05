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Комиссия по отбору главы НАПК решила пригласить на собеседование относительно добропорядочности всех 24 кандидатов, сдавших тесты

Члены конкурсной комиссии по отбору главы НАПК решили пока не отсеивать кандидатов, а пригласить всех, кто сдал тестирование общих способностей.

Главой комиссии, которая будет отбирать дисциплинарных инспекторов для ВСП, избрана Реда Мольене

Заместителем председателя конкурсной комиссии избрана член Совета правосудия Ольга Попикова.

«Никакого кризиса в отношениях ВККС с НАБУ и НАПК не существовало и существовать не может», - Руслан Сидорович

«Создание собственного аналитического подразделения ВККС никоим образом не может рассматриваться как свидетельство каких-либо недоразумений с такими органами как НАБУ и НАПК», – подчеркнул Руслан Сидорович.

Количество местных общих судов в Украине может сократиться до 151

В ВСП и Совете судей считают, что нагрузку на судей нужно выравнивать.

Отдельные судьи БП ВС не согласились с позицией БП ВС, что дела об установлении юридических фактов следует рассматривать по Гражданскому процессуальному кодексу, если может возникнуть спор о получении социальной помощи

Отдельные судьи Большой Палаты категорически не согласились с позицией БП ВС, ранее определившей, что судом, установленным законом, рассматривающим дела об установлении факта, имеющего юридическое значение, в частности факта проживания одной семьей мужчины и женщины без брака, является суд гражданской юрисдикции.

  1. В Украине

В ряд общин Херсонской области запретили въезд иностранных волонтеров: детали

17:30, 5 февраля 2024
В населенные пункты Херсона, которые постоянно обстреливают враг, не будут пускать представителей иностранных, консульских учреждений или представительств международных организаций.
В ряд общин Херсонской области запретили въезд иностранных волонтеров: детали
Фото: unian.net
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В ряд общин Херсонской области запретили въезд иностранных волонтеров. Соответствующее решение было принято во время заседания Совета обороны области. Об этом сообщает Херсонская ОВА.

Теперь без согласования с областной военной администрацией и военным командованием в населенные пункты Херсонщины, которые постоянно обстреливают враг, не будут пускать представителей иностранных, консульских учреждений или представительств международных организаций.

Запрет распространяется на следующие населенные пункты: Кизомис, Громадное, Берегово, Янтарное, Днепровское, Белозерка, Приозерное, Камышаны, Зимовник, Антоновка, Приднепровское, Садовое, Никольское, Понятовка, Токаревка, Новотягинка, Ивановка, Тягинка, Львов , Одрадокаменка, Казацкое, Веселое, Берислав, Новоберислав, Змиевка, Красный Маяк, Новокаиры, Республиканец, Милово, Качкаровка, Саблуковка, Дудчаны, Гавриловка, Михайловка, Золотая Балка и Осокоровка.

«К сожалению, на днях из-за вражеского удара по Бериславу погибли два гражданина Франции, волонтеры организации HEKS EPER. Трое их сограждан и украинец ранены. В военное время никто не может обеспечить безопасность, но мы должны четко фиксировать пребывание людей в местах активных боевых действий», — заявил начальник ОВА Дмитрий Бутрий.

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