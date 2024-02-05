В ряд общин Херсонской области запретили въезд иностранных волонтеров: детали

В населенные пункты Херсона, которые постоянно обстреливают враг, не будут пускать представителей иностранных, консульских учреждений или представительств международных организаций.

Фото: unian.net

В ряд общин Херсонской области запретили въезд иностранных волонтеров. Соответствующее решение было принято во время заседания Совета обороны области. Об этом сообщает Херсонская ОВА.

Теперь без согласования с областной военной администрацией и военным командованием в населенные пункты Херсонщины, которые постоянно обстреливают враг, не будут пускать представителей иностранных, консульских учреждений или представительств международных организаций.

Запрет распространяется на следующие населенные пункты: Кизомис, Громадное, Берегово, Янтарное, Днепровское, Белозерка, Приозерное, Камышаны, Зимовник, Антоновка, Приднепровское, Садовое, Никольское, Понятовка, Токаревка, Новотягинка, Ивановка, Тягинка, Львов , Одрадокаменка, Казацкое, Веселое, Берислав, Новоберислав, Змиевка, Красный Маяк, Новокаиры, Республиканец, Милово, Качкаровка, Саблуковка, Дудчаны, Гавриловка, Михайловка, Золотая Балка и Осокоровка.

«К сожалению, на днях из-за вражеского удара по Бериславу погибли два гражданина Франции, волонтеры организации HEKS EPER. Трое их сограждан и украинец ранены. В военное время никто не может обеспечить безопасность, но мы должны четко фиксировать пребывание людей в местах активных боевых действий», — заявил начальник ОВА Дмитрий Бутрий.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua, на Twitter, а также на нашу страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.