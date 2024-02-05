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Количество местных общих судов в Украине может сократиться до 151

В ВСП и Совете судей считают, что нагрузку на судей нужно выравнивать.

Отдельные судьи БП ВС не согласились с позицией БП ВС, что дела об установлении юридических фактов следует рассматривать по Гражданскому процессуальному кодексу, если может возникнуть спор о получении социальной помощи

Отдельные судьи Большой Палаты категорически не согласились с позицией БП ВС, ранее определившей, что судом, установленным законом, рассматривающим дела об установлении факта, имеющего юридическое значение, в частности факта проживания одной семьей мужчины и женщины без брака, является суд гражданской юрисдикции.

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  1. В мире

Боррель подтвердил визит в Киев из Польши

17:25, 5 февраля 2024
Высокий представитель ЕС Жозеп Боррель подтвердил, что отправляется в Киев в рамках своего турне.
Боррель подтвердил визит в Киев из Польши
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В ходе своего визита в Польшу 5 февраля, высокий представитель Европейского Союза по вопросам внешней политики и политики безопасности Жозеп Боррель подтвердил намерение продолжить путешествие в Украину. Об этом он сообщил на совместной пресс-конференции с министром иностранных дел Польши Радославом Сикорским, пишет "Европейская правда".

Боррель, не уточняя подробностей, заявил журналистам, что он "находится на пути в Киев". Предположительно, визит высокого представителя ЕС в Украину может состояться уже завтра, 6 февраля. На пресс-конференции он также подчеркнул необходимость того, чтобы Европейский Союз продолжал поддерживать Украину различными доступными средствами, в частности путем поставок боеприпасов.

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