Боррель подтвердил визит в Киев из Польши

Высокий представитель ЕС Жозеп Боррель подтвердил, что отправляется в Киев в рамках своего турне.

В ходе своего визита в Польшу 5 февраля, высокий представитель Европейского Союза по вопросам внешней политики и политики безопасности Жозеп Боррель подтвердил намерение продолжить путешествие в Украину. Об этом он сообщил на совместной пресс-конференции с министром иностранных дел Польши Радославом Сикорским, пишет "Европейская правда".

Боррель, не уточняя подробностей, заявил журналистам, что он "находится на пути в Киев". Предположительно, визит высокого представителя ЕС в Украину может состояться уже завтра, 6 февраля. На пресс-конференции он также подчеркнул необходимость того, чтобы Европейский Союз продолжал поддерживать Украину различными доступными средствами, в частности путем поставок боеприпасов.

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