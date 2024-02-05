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Комиссия по отбору главы НАПК решила пригласить на собеседование относительно добропорядочности всех 24 кандидатов, сдавших тесты

Члены конкурсной комиссии по отбору главы НАПК решили пока не отсеивать кандидатов, а пригласить всех, кто сдал тестирование общих способностей.

Главой комиссии, которая будет отбирать дисциплинарных инспекторов для ВСП, избрана Реда Мольене

Заместителем председателя конкурсной комиссии избрана член Совета правосудия Ольга Попикова.

«Никакого кризиса в отношениях ВККС с НАБУ и НАПК не существовало и существовать не может», - Руслан Сидорович

«Создание собственного аналитического подразделения ВККС никоим образом не может рассматриваться как свидетельство каких-либо недоразумений с такими органами как НАБУ и НАПК», – подчеркнул Руслан Сидорович.

Количество местных общих судов в Украине может сократиться до 151

В ВСП и Совете судей считают, что нагрузку на судей нужно выравнивать.

Отдельные судьи БП ВС не согласились с позицией БП ВС, что дела об установлении юридических фактов следует рассматривать по Гражданскому процессуальному кодексу, если может возникнуть спор о получении социальной помощи

Отдельные судьи Большой Палаты категорически не согласились с позицией БП ВС, ранее определившей, что судом, установленным законом, рассматривающим дела об установлении факта, имеющего юридическое значение, в частности факта проживания одной семьей мужчины и женщины без брака, является суд гражданской юрисдикции.

  1. В Украине

Новации в оформлении наследства: разъяснение для нотариусов об особенностях оформления во время войны

18:28, 5 февраля 2024
Для повышения профессионального уровня нотариусов предоставили презентации с разъяснениями об особенностях оформления наследства во время войны.
Новации в оформлении наследства: разъяснение для нотариусов об особенностях оформления во время войны
Изображение: freepik.com
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В Нотариальной палате Украины для повышения профессионального уровня нотариусов предоставили презентации с разъяснениями об особенностях оформления наследства во время войны.

Изменения в Гражданский кодекс Украины, другие законы Украины отноительно усовершенствования порядка открытия и оформления наследства (общий обзор изменений):

Особенности государственной регистрации прав на недвижимое имущество, в частности, на имущество, расположенное на территориях, включенных в Перечень территорий:

Выдача документов (информационных разъяснений/постановлений об отказе в совершении нотариальных действий) с целью содействия оформлению наследства в судебном порядке, если отсутствуют необходимые документы:

Проблемы определения момента прекращения права собственности на уничтоженное недвижимое имущество:

Практические вопросы порядка довыдачи свидетельств по заведенным другим нотариусом наследственным делам (сбор, восстановление документов и сведений, установление фактов (в том числе о смерти на временно оккупированных территориях и т.п.) в судебном порядке, порядок совершения и нотариальное делопроизводство):

Информационное письмо НПУ отноистельно изменений в оформлении наследства и алгоритм «Завершение наследования по заведенным наследственным делам»:

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