Новации в оформлении наследства: разъяснение для нотариусов об особенностях оформления во время войны

Для повышения профессионального уровня нотариусов предоставили презентации с разъяснениями об особенностях оформления наследства во время войны.

Изображение: freepik.com

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

В Нотариальной палате Украины для повышения профессионального уровня нотариусов предоставили презентации с разъяснениями об особенностях оформления наследства во время войны.

Изменения в Гражданский кодекс Украины, другие законы Украины отноительно усовершенствования порядка открытия и оформления наследства (общий обзор изменений):

Особенности государственной регистрации прав на недвижимое имущество, в частности, на имущество, расположенное на территориях, включенных в Перечень территорий:

Выдача документов (информационных разъяснений/постановлений об отказе в совершении нотариальных действий) с целью содействия оформлению наследства в судебном порядке, если отсутствуют необходимые документы:

Проблемы определения момента прекращения права собственности на уничтоженное недвижимое имущество:

Практические вопросы порядка довыдачи свидетельств по заведенным другим нотариусом наследственным делам (сбор, восстановление документов и сведений, установление фактов (в том числе о смерти на временно оккупированных территориях и т.п.) в судебном порядке, порядок совершения и нотариальное делопроизводство):

Информационное письмо НПУ отноистельно изменений в оформлении наследства и алгоритм «Завершение наследования по заведенным наследственным делам»:

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на нашу страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.