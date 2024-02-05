Новации в оформлении наследства: разъяснение для нотариусов об особенностях оформления во время войны

В Нотариальной палате Украины для повышения профессионального уровня нотариусов предоставили презентации с разъяснениями об особенностях оформления наследства во время войны.
Изменения в Гражданский кодекс Украины, другие законы Украины отноительно усовершенствования порядка открытия и оформления наследства (общий обзор изменений):
Особенности государственной регистрации прав на недвижимое имущество, в частности, на имущество, расположенное на территориях, включенных в Перечень территорий:
Выдача документов (информационных разъяснений/постановлений об отказе в совершении нотариальных действий) с целью содействия оформлению наследства в судебном порядке, если отсутствуют необходимые документы:
Проблемы определения момента прекращения права собственности на уничтоженное недвижимое имущество:
Практические вопросы порядка довыдачи свидетельств по заведенным другим нотариусом наследственным делам (сбор, восстановление документов и сведений, установление фактов (в том числе о смерти на временно оккупированных территориях и т.п.) в судебном порядке, порядок совершения и нотариальное делопроизводство):
Информационное письмо НПУ отноистельно изменений в оформлении наследства и алгоритм «Завершение наследования по заведенным наследственным делам»:
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