Новації в оформленні спадщини: роз’яснення для нотаріусів про особливості оформлення під час війни

Для підвищення професійного рівня нотаріусів надали презентації з роз’ясненнями про особливості оформлення спадщини під час війни.

Зображення: freepik.com

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У Нотаріальній палаті України для підвищення професійного рівня нотаріусів надали презентації з роз’ясненнями про особливості оформлення спадщини під час війни.

Зміни до Цивільного кодексу України, інших законів України щодо вдосконалення порядку відкриття та оформлення спадщини (загальний огляд змін):

Особливості державної реєстрації прав на нерухоме майно, зокрема, на майно, розташоване на територіях, включених до Переліку територій:

Видача документів (інформаційних роз’яснень/постанов про відмову у вчиненні нотаріальних дій) з метою сприяння оформленню спадщини у судовому порядку, у разі якщо відсутні необхідні документи:

Проблеми визначення моменту припинення права власності на знищене нерухоме майно:

Практичні питання порядку довидачі свідоцтв по заведених іншим нотаріусом спадкових справах (збір, відновлення документів та відомостей, встановлення фактів (в тому числі про смерть на тимчасово окупованих територіях тощо) у судовому порядку, порядок вчинення та нотаріальне діловодство):

Інформаційний лист НПУ щодо змін у оформленні спадщини та алгоритм «Завершення спадкування по заведених спадкових справах»:

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