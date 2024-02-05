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Комісія з відбору голови НАЗК вирішила запросити на співбесіду щодо доброчесності всіх 24 кандидатів, які склали тести

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Головою комісії, що буде відбирати дисциплінарних інспекторів для ВРП, обрана Реда Мольєне

Заступником голови конкурсної комісії обрана член Ради правосуддя Ольга Попікова.

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«Створення власного аналітичного підрозділу ВККС жодним чином не може розглядатися як свідчення будь-яких непорозумінь з такими органами як НАБУ та НАЗК», – підкреслив Руслан Сидорович.

Кількість місцевих загальних судів в Україні може скоротитися до 151

У ВРП та РСУ вважають, що навантаження на суддів потрібно вирівнювати.

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  1. В Україні

Новації в оформленні спадщини: роз’яснення для нотаріусів про особливості оформлення під час війни

18:28, 5 лютого 2024
Для підвищення професійного рівня нотаріусів надали презентації з роз’ясненнями про особливості оформлення спадщини під час війни.
Новації в оформленні спадщини: роз’яснення для нотаріусів про особливості оформлення під час війни
Зображення: freepik.com
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У Нотаріальній палаті України для підвищення професійного рівня нотаріусів надали презентації з роз’ясненнями про особливості оформлення спадщини під час війни.

Зміни до Цивільного кодексу України, інших законів України щодо вдосконалення порядку відкриття та оформлення спадщини (загальний огляд змін):

Особливості державної реєстрації прав на нерухоме майно, зокрема, на майно, розташоване на територіях, включених до Переліку територій:

Видача документів (інформаційних роз’яснень/постанов про відмову у вчиненні нотаріальних дій) з метою сприяння оформленню спадщини у судовому порядку, у разі якщо відсутні необхідні документи:

Проблеми визначення моменту припинення права власності на знищене нерухоме майно:

Практичні питання порядку довидачі свідоцтв по заведених іншим нотаріусом спадкових справах (збір, відновлення документів та відомостей, встановлення фактів (в тому числі про смерть на тимчасово окупованих територіях тощо) у судовому порядку, порядок вчинення та нотаріальне діловодство):

Інформаційний лист НПУ щодо змін у оформленні спадщини та алгоритм «Завершення спадкування по заведених спадкових справах»:

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