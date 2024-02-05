У Львові молодик за $200 виготовляв підроблені посвідчення військовозобов'язаних та перепустки

У Львові затримано зловмисника, який виготовляв фальшиві посвідчення військових, що давало можливість переміщуватися під час комендантської години.

Джерело фото: Державна прикордонна служба України

Державна прикордонна служба України повідомляє про припинення діяльності особи, яка фальшувала посвідчення військовозобов'язаних та перепустки. Зловмисник, 20-річний українець, пропонував громадянам можливість переміщуватися під час комендантської години та користуватися тимчасовим посвідченням військовозобов'язаного з відміткою про зняття з військового обліку. За свої послуги він брав 40 000 гривень за підроблене посвідчення та $200 за «перепустку».

Підставлені документи та послуги забезпечення неправомірного проходження перевірок виявлені прикордонниками на Львівщині спільно з Національною поліцією України. Під час обшуків у зловмисника вилучено бланки документів, печатки, штампи, чорнові записи та флеш-носій.

Затриманому було повідомлено про підозру, і йому загрожує до 8 років позбавлення волі. Досудове розслідування цього правопорушення триває.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на нашу сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.