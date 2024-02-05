В Оболонському районі Києва поліція з ТЦК шукає ворожих диверсантів

В районі встановили також тимчасові блокпости.

Джерело фото: facebook.com/obolonrtck

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В Оболонському районі міста Києва проводяться пошукові заходи щодо виявлення диверсійно розвідувальних груп ворога. Також на дорогах з'явилися тимчасові блокпости.

Про це повідомили у Оболонському районному РТЦК та СП у м. Києві.

«В Оболонському районі міста Києва проводяться пошукові заходи за участю представників Сектору оборони №1 міста Києва, Оболонського територіального центру комплектування та соціальної підтримки, 129 батальйону територіальної оборони та представників Оболонського управління поліції, Головного Управління Національної поліції у м. Києві, щодо виявлення диверсійно розвідувальних груп ворога», - йдеться у повідомленні.

Джерело фото: facebook.com/obolonrtck

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