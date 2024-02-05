Раде рекомендують прийняти за основу законопроєкт щодо вдосконалення ефективності управління держмайном

Депутати вдосконалять процедуру передачі окремо визначеного майна з державного у комунальну власність.

Комітет з питань економічного розвитку розглянув законопроєкт про внесення змін до Закону України «Про передачу об’єктів права державної та комунальної власності» щодо вдосконалення процедури передачі окремого індивідуально визначеного майна (крім нерухомого майна) з державної у комунальну власність (реєстр. № 10167), з опрацювання якого Комітет визначено головним.

Метою законопроєкту є законодавче вдосконалення процедури передачі державного окремо індивідуально визначеного майна з балансу державних підприємств, установ і організацій до комунальної форми власності та створення належних можливостей ефективного управління державним майном, що закріплено за ними.

Для реалізації цієї мети передбачається передати повноваження щодо прийняття рішень про передачу іншого окремого індивідуально визначеного майна підприємств, установ і організацій від Кабінету Міністрів України – органам, уповноваженим управляти державним майном, самоврядним організаціям.

За результатами обговорення народні депутати України – члени Комітету з питань економічного розвитку ухвалили рішення рекомендувати Верховній Раді України включити зазначений законопроект до порядку денного сесії ВРУ та за результатами розгляду у першому читанні прийняти за основу з урахуванням частини першої статті 116 Закону України «Про Регламент Верховної Ради України».

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