Раде рекомендуют принять за основу законопроект по совершенствованию эффективности управления госимуществом

Депутаты усовершенствуют процедуру передачи отдельно определенного имущества из государственного в коммунальную собственность

Комитет по вопросам экономического развития рекомендует принять за основу законопроект об усовершенствовании эффективности управления госимуществом.

Комитет по вопросам экономического развития рассмотрел законопроект о внесении изменений в Закон Украины «О передаче объектов права государственной и коммунальной собственности» об усовершенствовании процедуры передачи отдельного индивидуально определенного имущества (кроме недвижимого имущества) из государственного в коммунальную собственность (регистр. № 10167), по проработке которого Комитет определен главным.

Целью законопроекта является законодательное усовершенствование процедуры передачи государственного отдельно индивидуально определенного имущества с баланса государственных предприятий, учреждений и организаций в коммунальную форму собственности и создание надлежащих возможностей эффективного управления государственным имуществом, что закреплено за ними.

Для реализации этой цели предполагается передать полномочия по принятию решений о передаче другого отдельного индивидуально определенного имущества предприятий, учреждений и организаций Кабинета Министров Украины – органам, уполномоченным управлять государственным имуществом, самоуправляющимся организациям.

По результатам обсуждения народные депутаты Украины – члены Комитета по вопросам экономического развития приняли решение рекомендовать Верховной Раде Украины включить указанный законопроект в повестку дня сессии ВРУ и по результатам рассмотрения в первом чтении принять за основу с учетом части первой 116 Закона Украины «О Регламенте Верховной Рады Украины».

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