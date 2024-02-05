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Украина увеличит инвестиционную привлекательность: Раде рекомендуют принять закон о корпоративном управлении

16:36, 5 февраля 2024
Комитет рекомендует Раде принять евроинтеграционный законопроект о корпоративном управлении.
Украина увеличит инвестиционную привлекательность: Раде рекомендуют принять закон о корпоративном управлении
Источник фото: ti-ukraine.org
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В понедельник, 5 февраля, Комитет по вопросам экономического развития рассмотрел и рекомендует Верховной Раде принять в целом евроинтеграционный законопроект "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно совершенствования корпоративного управления юридических лиц, акционером (учредителем, участником) которых является государство" (рег. №5593-д). Об этом сообщает Официальный портал парламента Украины.

Председатель Комитета Дмитрий Наталуха подчеркнул важность принятия законопроекта как ключевого условия для получения финансовой поддержки от международных партнеров, таких как Организация экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), Европейский Союз и Международный валютный фонд.

Принятие этого законопроекта позволит внедрить необходимые инструменты для создания прозрачного и эффективного управления государственными компаниями. Проект был разработан в сотрудничестве с международными инвесторами, в частности, Организацией экономического сотрудничества и развития, для соответствия общепризнанным международным стандартам.

"Законопроект реестр. №5593-д поможет решить проблему, когда государство является неэффективным владельцем государственных предприятий. Ведь имеющееся сегодня сочетание в одном лице функций собственника, управленца и контролера является неэффективным и содержит много коррупционных рисков. Этот законопроект и предлагаемые им изменения увеличат инвестиционную привлекательность предприятий государственного сектора. Комитет провел большую работу по снятию всех дискуссионных моментов в названном законопроекте, но при этом гармонизировав его с принципами ОЭСР", - прокомментировал заместитель Председателя Комитета Алексей Мовчан.

Наталуха выразил благодарность всем, кто принял участие в разработке законопроекта, в частности международным партнерам, Посольству США, Представительству Евросоюза, Европейскому банку реконструкции и развития, Международному валютному фонду, ОЭСР и консультанту по корпоративному управлению Александру Лысенко за экспертную поддержку.

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