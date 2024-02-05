Практика судів

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Кількість місцевих загальних судів в Україні може скоротитися до 151

У ВРП та РСУ вважають, що навантаження на суддів потрібно вирівнювати.

Окремі судді ВП ВС не погодилися з позицією ВП ВС, що справи про встановлення юридичних фактів слід розглядати за Цивільним процесуальним кодексом, якщо може виникнути спір за отримання соціальної допомоги

Окремі судді Великої Палати категорично не погодилися із позицією ВП ВС, яка раніше визначила, що судом, встановленим законом, який розглядає справи про встановлення факту, що має юридичне значення, зокрема факту проживання однією сім`єю чоловіка та жінки без шлюбу, є суд цивільної юрисдикції.

Відомості про перетин кордону виключать з даних, які вносяться про українців до Реєстру призовників, військовозобов’язаних та резервістів

Верховна Рада збирається усунути колізії в ухваленому законі про цифровізацію військового обліку, - опубліковано таблицю поправок.

США надаватимуть пряму бюджетну підтримку Україні, але не фінансуватимуть пенсії українських пенсіонерів, - що передбачає проект угоди

Пряма допомога бюджету України складатиме 7,85 млрд доларів, але умовою є те, що за рахунок неї не будуть фінансувати пенсії.

Українці, які отримали дохід за кордоном, мають подати податкову декларацію до 1 травня, — які вимоги і штрафи

Які дані мають подати до податкової українці, що отримували доходи за кордоном.

  1. Законодавство
  2. / В Україні

Україна збільшить інвестиційну привабливість: Раді рекомендують прийняти закон про корпоративне управління

16:36, 5 лютого 2024
Комітет рекомендує Раді прийняти євроінтеграційний законопроект про корпоративне управління.
Україна збільшить інвестиційну привабливість: Раді рекомендують прийняти закон про корпоративне управління
Джерело фото: ti-ukraine.org
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

У понеділок, 5 лютого, Комітет з питань економічного розвитку розглянув та рекомендує Верховній Раді прийняти в цілому євроінтеграційний законопроект «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо вдосконалення корпоративного управління юридичних осіб, акціонером (засновником, учасником) яких є держава» (реєстр. №5593-д). Про це повідомляє Офіційний портал парламенту України.

Голова Комітету Дмитро Наталуха підкреслив важливість прийняття законопроєкту як ключової умови для отримання фінансової підтримки від міжнародних партнерів, таких як Організація економічного співробітництва та розвитку (ОЕСР), Європейський Союз і Міжнародний валютний фонд.

Прийняття цього законопроєкту дозволить впровадити необхідні інструменти для створення прозорого та ефективного управління державними компаніями. Проект був розроблений у співпраці з міжнародними інвесторами, зокрема, Організацією економічного співробітництва та розвитку, для відповідності загальновизнаним міжнародним стандартам.

«Законопроєкт реєстр. №5593-д допоможе вирішити проблему, коли держава є неефективним власником державних підприємств. Адже наявне сьогодні поєднання в одній особі функцій власника, управлінця та контролера є неефективним і містить багато корупційних ризиків. Цей законопроект і пропоновані ним зміни збільшать інвестиційну привабливість підприємств державного сектору. Комітет провів велику роботу щодо зняття всіх дискусійних моментів у названому законопроекті, але при цьому гармонізувавши його з принципами ОЕСР», – прокоментував заступник Голови Комітету Олексій Мовчан.

Наталуха висловив подяку усім, хто взяв участь у розробці законопроєкту, зокрема міжнародним партнерам, Посольству США, Представництву Євросоюзу, Європейському банку реконструкції та розвитку, Міжнародному валютному фонду, ОЕСР та консультанту з корпоративного управління Олександру Лисенку за експертну підтримку.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на нашу сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Читайте також

Право на відстрочку: як на практиці довести та які зміни пропонує законопроєкт про мобілізацію
Контакти

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Право на відстрочку: як на практиці довести та які зміни пропонує законопроєкт про мобілізацію
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Video
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Дмитро Волошин
    Дмитро Волошин
    суддя Харківського окружного адміністративного суду
  • Василь Шарапа
    Василь Шарапа
    суддя Верховного Суду у Касаційному адміністративному суді
  • Іван Шумський
    Іван Шумський
    суддя Господарського суду Тернопільської області