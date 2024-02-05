Україна збільшить інвестиційну привабливість: Раді рекомендують прийняти закон про корпоративне управління

Комітет рекомендує Раді прийняти євроінтеграційний законопроект про корпоративне управління.

Джерело фото: ti-ukraine.org

У понеділок, 5 лютого, Комітет з питань економічного розвитку розглянув та рекомендує Верховній Раді прийняти в цілому євроінтеграційний законопроект «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо вдосконалення корпоративного управління юридичних осіб, акціонером (засновником, учасником) яких є держава» (реєстр. №5593-д). Про це повідомляє Офіційний портал парламенту України.

Голова Комітету Дмитро Наталуха підкреслив важливість прийняття законопроєкту як ключової умови для отримання фінансової підтримки від міжнародних партнерів, таких як Організація економічного співробітництва та розвитку (ОЕСР), Європейський Союз і Міжнародний валютний фонд.

Прийняття цього законопроєкту дозволить впровадити необхідні інструменти для створення прозорого та ефективного управління державними компаніями. Проект був розроблений у співпраці з міжнародними інвесторами, зокрема, Організацією економічного співробітництва та розвитку, для відповідності загальновизнаним міжнародним стандартам.

«Законопроєкт реєстр. №5593-д допоможе вирішити проблему, коли держава є неефективним власником державних підприємств. Адже наявне сьогодні поєднання в одній особі функцій власника, управлінця та контролера є неефективним і містить багато корупційних ризиків. Цей законопроект і пропоновані ним зміни збільшать інвестиційну привабливість підприємств державного сектору. Комітет провів велику роботу щодо зняття всіх дискусійних моментів у названому законопроекті, але при цьому гармонізувавши його з принципами ОЕСР», – прокоментував заступник Голови Комітету Олексій Мовчан.

Наталуха висловив подяку усім, хто взяв участь у розробці законопроєкту, зокрема міжнародним партнерам, Посольству США, Представництву Євросоюзу, Європейському банку реконструкції та розвитку, Міжнародному валютному фонду, ОЕСР та консультанту з корпоративного управління Олександру Лисенку за експертну підтримку.

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