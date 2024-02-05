Продавали авто, які ввезли в країну для ЗСУ: на Буковині судитимуть злочинну групу

Через дії злочинної групи державі було завдано 2,2 млн грн збитків.

Фото: facebook.com/DSI.police.ukraine

Департамент стратегічних розслідувань Національної поліції України повідомив, що правоохоронці викрили злочинну групу, яка на підставі підроблених документів завезли в Україну 13 автомобілів нібито для потреб військових. Надалі ці автомобілі продали фізичним особам. Про це йдеться у пресслужбі відомства.

Організатором групи був 43-річний мешканець Чернівецької області.

«Організатор та двоє його спільників 53-х та 68-и років ввозили на територію України транспортні засоби під виглядом гуманітарної допомоги для подальшої безоплатної передачі військовим. Така «схема» давала зловмисникам змогу завозити транспортні засоби з нульовим розмитненням. Надалі автомобілі доводили до презентабельного вигляду та продавали фізичним особам», - сказано у повідомленні.

Зазначається, що із серпня 2022 по серпень 2023 років фігуранти завезли до України та реалізували громадянам 13 автомобілів, чим завдали державі збитків на суму понад 2,2 млн грн. Організатор злочинної групи розподіляв отримані у результаті незаконної діяльності кошти між її учасниками.

У вересні минулого року правоохоронці провели 6 обшуків за місцями проживання та в транспортних засобах фігурантів. Під час обшуків правоохоронці вилучили митні документи, декларації про імпорт гуманітарної допомоги, документацію про передачу автомобілів для потреб ЗСУ та «чорнові» записи.

На підставі зібраних доказів усім учасникам організованої злочинної групи повідомили про підозру за ч. 3 ст. 28 ч. 2 ст. 222 (Шахрайство з фінансовими ресурсами) Кримінального кодексу України.

Наразі обвинувальний акт відносно трьох учасників злочинного угруповання за погодженням із Чернівецькою обласною прокуратурою скеровано до суду.

Фото: facebook.com/DSI.police.ukraine

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