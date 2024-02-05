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  1. В Україні

НБУ у боротьбі з тіньовими операціями: Гетманцев анонсував обмеження грошових переказів через термінали

21:36, 5 лютого 2024
Нацбанк пропонує обмежити грошові перекази через термінали та картки.
НБУ у боротьбі з тіньовими операціями: Гетманцев анонсував обмеження грошових переказів через термінали
Джерело фото: epravda.com.ua
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Національний банк України вніс ініціативу щодо обмеження сум та частоти грошових переказів через банківські картки та термінали самообслуговування. Голова Комітету Верховної Ради з фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев повідомив про це, зауваживши, що такі обмеження планують ввести в рамках заходів проти міскодингу та тіньових фіноперацій.

Пропозиція обговорюється, і конкретні ліміти поки що не встановлені. За словами Гетманцева, ці обмеження будуть діяти тільки на період воєнного стану. Зміни до законодавства буде розробляти спеціальний підкомітет парламенту разом із НБУ.

Ініціатива виникла під час розгляду доповіді НБУ щодо міскодингу та тіньових операцій. Під час перевірок фінустанов Нацбанк виявив порушення, що сприяли великим операціям переказу коштів через термінали самообслуговування.

Гетманцев підкреслив, що в сегменті безготівкових платежів існують схеми, спрямовані на незаконні види діяльності, такі як організація азартних ігор, легалізація незаконно одержаних коштів, шахрайські схеми з використанням фішингу та використання віртуальних активів для сірих та тіньових операцій.

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