Продавав фальсифікат: на Закарпатті у чоловіка вилучили сигарет на 2 млн грн

БЕБ на Закарпатті вилучило на 2 млн грн сигарет без марок акцизного податку.

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Детективи Територіального управління БЕБ у Закарпатській області викрили жителя Тячівського району, який продавав фальсифіковані тютюнові вироби. Про це повідомили на офіційному сайті БЕБ.

Під час оглядів за місцем проживання фігуранта та його транспортного засобу детективи БЕБ вилучили понад 25 тис. пачок сигарет без марок акцизного податку. Їх орієнтовна вартість становить понад 2 млн грн.

Досудове розслідування за ознаками кримінального правопорушення за ч. 1 ст. 204 КК України триває. Вирішується питання про накладення арешту на майно.

Слідчі дії проводилися спільно із працівниками УСБУ в Закарпатській області та УСР в Закарпатській області ДСР Національної поліції.

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