Посмертне батьківство: Раді рекомендують прийняти законопроєкт, який дозволить розпоряджатися репродуктивними клітинами

Документом передбачається, що особа, репродуктивні клітини якої зберігаються відповідно до законодавства, має право розпорядитися ними на випадок своєї смерті.

Комітет Верховної Ради з питань правової політики рекомендує парламенту прийняти за основу і в цілому законопроект щодо збереження генофонду Українського народу.

Документом пропонуються зміни до Цивільного кодексу, якими передбачається, що фізична особа, репродуктивні клітини якої зберігаються відповідно до законодавства, має право розпорядитися ними на випадок своєї смерті або оголошення судом її померлою чи безвісно відсутньою, у тому числі щодо використання цих репродуктивних клітин при застосуванні допоміжних репродуктивних технологій.

Так, 5 лютого відбулось засідання Комітету, на якому розглянуто проект Закону про внесення змін до статті 281 Цивільного кодексу України щодо збереження генофонду Українського народу (реєстр. №10450 від 30 січня 2024 року), поданий народними депутатами України Дмитрієвою О.О. та Радуцьким М.Б. Про це повідомляє пресслужба парламенту.

Законопроектом пропонується доповнити статтю 281 Цивільного кодексу України новою частиною, яка передбачатиме, що фізична особа, репродуктивні клітини якої зберігаються відповідно до законодавства, має право розпорядитися ними на випадок своєї смерті. При цьому розпорядження, а також застосування допоміжних репродуктивних технологій із використанням відповідних репродуктивних клітин здійснюється згідно з порядком та умовами, встановленими законодавством. Також пропонується установити, що волевиявлення особи вчинені та посвідчені нотаріально до введення в дію цього Закону щодо власних репродуктивних клітин, є підставою для застосування допоміжних репродуктивних технологій із використанням цих репродуктивних клітин.

Прийняття зазначеного законопроекту сприятиме усуненню прогалин у законодавстві щодо забезпечення втілення конституційних приписів стосовно збереження генофонду Українського народу, що є особливо нагальним в умовах триваючої російської агресії та необхідності відновлення нації.

За результатами обговорення, Комітет вирішив рекомендувати Верховній Раді України проект Закону про внесення змін до статті 281 Цивільного кодексу України щодо збереження генофонду Українського народу (реєстр. №10450 від 30 січня 2024 року), поданий народними депутатами України Дмитрієвою О.О. та Радуцьким М.Б. прийняти за основу і в цілому в редакції, запропонованій Комітетом.

Нагадаємо, що у ЗМІ з’явилися повідомлення про те, що жінкам заборонили використовувати для запліднення заморожений біоматеріал їхніх загиблих чоловіків.

Після цього Михайло Радуцький пообіцяв, що до 23 березня Рада проголосує зміни до законодавства, які дозволять використовувати репродуктивні клітини полеглих військових.

У Міністерстві охорони здоров'я запевнили, що кріобанки не будуть утилізувати заморожений біологічний матеріал українських військових, які загинули на фронті.

Додамо, що у Раді зареєстрували законопроект, який дозволить зберігати та використовувати репродуктивні клітини загиблих військових.

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