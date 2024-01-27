Михайло Радуцький пообіцяв зміни до закону про репродуктивні клітини полеглих військових

Голова Комітету з питань здоров'я нації Михайло Радуцький повідомив, що Рада проголосує зміни до законодавства, які дозволять використовувати репродуктивні клітини полеглих бійців.

У ЗМІ з’явилися повідомлення про те, що жінкам заборонили використовувати для запліднення заморожений біоматеріал їхніх загиблих чоловіків. Почалося з того, що медичний адвокат Олена Бабич розповіла, що консультувала вдову полеглого військового, яка дізналася, що кріоматеріал захисників України, який зберігався у спеціальних банках, можуть знищити.

Голова Комітету Верховної Ради з питань здоров'я нації, медичної допомоги та медичного страхування Михайло Радуцький прокоментував ситуацію та повідомив, що до 23 березня Рада проголосує зміни до законодавства, які дозволять використовувати репродуктивні клітини полеглих військових.

"Закон щодо забезпечення прав учасників війни на біологічне посттравматичне батьківство/материнство починає діяти з 23 березня 2024 року, а до того моменту ніхто не має права нічого утилізовувати. Найближчим часом парламент ухвалить необхідні норми, які дозволять використання біоматеріалів загиблих героїв для продовження роду", - заявив він.

За словами депутата, закон про забезпечення прав учасників війни на біологічне посттравматичне батьківство/материнство справді писався для людей, які внаслідок поранення втратили репродуктивну функцію.

"Разом із тим Верховна Рада, маючи час до 23 березня, готує зміни в законодавство, і найближчим часом проголосує ці зміни, зокрема, до Цивільного кодексу та інших законів, щоб наші герої мали нащадків. Ми не дозволимо образити родини наших полеглих військових", - зазначив політик.

Радуцький акцентував увагу на тому, що кожен український герой має право на продовження свого роду, тому не повинно бути формального, суто бюрократичного підходу до питання стосовно загиблих героїв.

"Ми зацікавлені в тому, щоб кожен герой мав продовження свого роду. Це справедливо і це чесно перед людьми, які віддали життя за свою країну. Пам’ять про наших загиблих героїв має жити не лише в назвах вулиць і пам’ятних табличках, а й у їхніх дітях, які стануть найкращою згадкою про них", - підсумував народний депутат.

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