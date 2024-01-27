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  1. У світі

Виборці Колорадо через суд вимагають заборонити Трампу брати участь у праймеріз

13:39, 27 січня 2024
Виборці штату Колорадо подали заяву до Верховного суду, аби визнати Трампа непридатним до участі у виборах.
Виборці Колорадо через суд вимагають заборонити Трампу брати участь у праймеріз
Джерело фото: Getty Images
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Шестеро виборців у штаті Колорадо подали заяву до Верховного суду з вимогою заборонити Дональду Трампу брати участь у республіканських праймеріз у зв'язку з його причетністю до штурму Капітолію. Про це повідомляє Reuters.

У позовній заяві вказано, що «замість того, щоб мирно поступитися владою, Трамп навмисно організував і підбурив натовп до нападу на Капітолій у відчайдушній спробі перешкодити підрахунку голосів виборців, поданих проти нього».

Праймеріз Республіканської партії в Колорадо повинні відбутися 5 березня, і Трамп є лідером кандидатів від своєї партії. Керівництво штату видалило його зі списку учасників праймеріз, використовуючи 14-ту поправку, яка встановлює обмеження на участь осіб, які мали причетність до повстання чи надавали допомогу ворогам.

Позов є частиною більших зусиль щодо виключення Трампа з виборчих бюлетенів в різних штатах згідно з 14-ю поправкою до Конституції. Остаточне рішення суддів у справі Колорадо може вплинути на загальний результат цих зусиль. Адвокати Трампа стверджують, що на президентів не поширюється «дискваліфікаційне положення» 14-ї поправки.

Це рішення суду Колорадо стало першим випадком використання пункту про дискваліфікацію для визнання кандидата президентом непридатним до участі у виборах.

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