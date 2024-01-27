Практика судов

Лента новостей

Блоги
Публикации
Верховный Суд высказался по поводу прекращения полномочий областных советов после введения военного положения и образования военных администраций

Закон «О правовом режиме военного положения» в любом случае не предусматривает само прекращение полномочий областных, районных советов, а лишь устанавливает, эти полномочия могут быть временно переданы временным государственным органам – военным администрациям, — КАС ВС.

Полицейские должны четко зафиксировать на видео, что автомобиль оборудован именно красными указателями поворотов, а не желтыми: решение суда

Суд назвал условие для привлечения водителя к ответственности за красные указатели поворотов на автомобиле, которые не отвечают требованиям ДСТУ.

Исправление описок и очевидных арифметических ошибок в судебном решении, – позиция Верховного Суда

В кассационных жалобах защитники утверждали, что решение об исправлении описки является незаконным, поскольку решение о замене гражданского истца нельзя признать исправлением описки.

Руководитель научного учреждения не сможет возглавлять его более двух сроков подряд и более 10 лет, – проект Кабмина

Кабмин предлагает ограничить руководителей научных учреждений сроком пребывания на руководящих должностях.

Верховный Суд уточнил основания для замены стороны исполнительного производства в случае реорганизации субъекта властных полномочий

Необходимые условия для замены судом стороны исполнительного производства в случае реорганизации субъекта властных полномочий - позиция Верховного Суда.

  1. В мире

Избиратели Колорадо через суд требуют запретить Трампу участвовать в праймериз

13:39, 27 января 2024
Избиратели штата Колорадо подали заявление в Верховный суд, чтобы признать Трампа непригодным к участию в выборах.
Избиратели Колорадо через суд требуют запретить Трампу участвовать в праймериз
Источник фото: Getty Images
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Шестеро избирателей в штате Колорадо подали заявление в Верховный суд с требованием запретить Дональду Трампу участвовать в республиканских праймериз в связи с его причастностью к штурму Капитолия. Об этом сообщает Reuters.

В исковом заявлении указано, что "вместо того, чтобы мирно уступить власть, Трамп намеренно организовал и подстрекал толпу к нападению на Капитолий в отчаянной попытке помешать подсчету голосов избирателей, поданных против него".

Праймериз Республиканской партии в Колорадо должны состояться 5 марта, и Трамп является лидером кандидатов от своей партии. Руководство штата удалило его из списка участников праймериз, используя 14-ю поправку, которая устанавливает ограничения на участие лиц, которые имели причастность к восстанию или оказывали помощь врагам.

Иск является частью больших усилий по исключению Трампа из избирательных бюллетеней в разных штатах согласно 14-й поправке к Конституции. Окончательное решение судей по делу Колорадо может повлиять на общий результат этих усилий. Адвокаты Трампа утверждают, что на президентов не распространяется «дисквалификационное положение» 14-й поправки.

Это решение суда Колорадо стало первым случаем использования пункта о дисквалификации для признания кандидата президентом непригодным к участию в выборах.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на нашу страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Читайте также

Как пересечь границу лицу с инвалидностью | Ограниченно пригодные | Сопровождение родственников с инвалидностью
Контакты

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Как пересечь границу лицу с инвалидностью | Ограниченно пригодные | Сопровождение родственников с инвалидностью
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Video
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Світлана Грабець
    Світлана Грабець
    суддя Господарського суду Київської області