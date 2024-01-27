Избиратели Колорадо через суд требуют запретить Трампу участвовать в праймериз

Избиратели штата Колорадо подали заявление в Верховный суд, чтобы признать Трампа непригодным к участию в выборах.

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Шестеро избирателей в штате Колорадо подали заявление в Верховный суд с требованием запретить Дональду Трампу участвовать в республиканских праймериз в связи с его причастностью к штурму Капитолия. Об этом сообщает Reuters.

В исковом заявлении указано, что "вместо того, чтобы мирно уступить власть, Трамп намеренно организовал и подстрекал толпу к нападению на Капитолий в отчаянной попытке помешать подсчету голосов избирателей, поданных против него".

Праймериз Республиканской партии в Колорадо должны состояться 5 марта, и Трамп является лидером кандидатов от своей партии. Руководство штата удалило его из списка участников праймериз, используя 14-ю поправку, которая устанавливает ограничения на участие лиц, которые имели причастность к восстанию или оказывали помощь врагам.

Иск является частью больших усилий по исключению Трампа из избирательных бюллетеней в разных штатах согласно 14-й поправке к Конституции. Окончательное решение судей по делу Колорадо может повлиять на общий результат этих усилий. Адвокаты Трампа утверждают, что на президентов не распространяется «дисквалификационное положение» 14-й поправки.

Это решение суда Колорадо стало первым случаем использования пункта о дисквалификации для признания кандидата президентом непригодным к участию в выборах.

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