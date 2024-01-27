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  1. В мире

Российские самолеты второй раз за месяц не смогли взлететь из-за технических проблем, вызванных санкциями

16:40, 27 января 2024
Два самолета S7 Airlines пережили помпаж двигателей из-за несвоевременного обслуживания вызванного санкциями против рф.
Российские самолеты второй раз за месяц не смогли взлететь из-за технических проблем, вызванных санкциями
Источник фото: Авиаторщина
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Утром 27 января два самолета российской крупной частной авиакомпании S7 Airlines пережили помпаж двигателей, возникший в результате несвоевременного обслуживания, обусловленного влиянием санкций. Об этом сообщает российский телеграм-канал "Авиаторщина".

Согласно информации, утром 27 января самолет S7 Airlines, на борту которого находилось 160 пассажиров, планировал вылететь из Улан-Удэ в москву. Однако самолет Boeing 737-800 (RA-73665) во время разбега перед взлетом, за несколько секунд до поднятия в воздух, остановился. Пилоты сообщили о помпаже левого и правого двигателей.

Это уже второй случай помпажа двигателей на этом конкретном самолете, поскольку 8 декабря прошлого года борт также вернулся в аэропорт Новосибирска вследствие помпажа обоих двигателей вскоре после вылета.

В то же утро еще один самолет S7 Airlines, который должен был вылететь в Анталию, также столкнулся с помпажем первого двигателя, что вызвало авиакомпании проблемы на аэродроме Домодедово.

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