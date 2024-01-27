Футбольную команду «Покрова АМП» не выпустили за границу: причины

Руководство футбольной команды «Покрова АМП» получило отказ на выезд игроков за границу.

Источник фото: dpsu.gov.ua

Футбольная команда «Покрова АМП» испытала трудности на границе из-за отсутствия необходимых документов, подтверждающих законность их выезда. В Госпогранслужбе Украины сообщили, что большинство игроков из состава команды, которые являются военнослужащими, не имели необходимых документов для пересечения границы.

Во время проверки законных оснований для выезда за границу пограничники установили, что действующие военнослужащие из команды не осуществили всех необходимых действий для получения разрешений и положительного результата рассмотрения писем, подтверждающих их возможность выезда.

Руководство футбольной команды получило отказ из-за неполной подготовки необходимых документов. В то же время, пограничники заявили о готовности оказать всю возможную помощь команде для преодоления этой ситуации и успешного пересечения границы.

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