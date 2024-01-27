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  1. В Украине

Уклонялись от уплаты налогов на 300 млн гривен: будут судить служащих табачной компании

17:40, 27 января 2024
Группа служащих табачной компании обвиняется в невыплате 300 млн гривен и легализации 1,3 млрд гривен.
Уклонялись от уплаты налогов на 300 млн гривен: будут судить служащих табачной компании
Источник фото: Национальная полиция Украины
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Перед судом предстанет группа служащих табачной компании из-за невыплаты налогов на сумму 300 миллионов гривен и легализации имущества на более 1,3 миллиарда гривен. Среди лиц, которые привлекаются к ответственности, - генеральный директор предприятия, его заместитель и главный бухгалтер. Об этом сообщила Национальная полиция Украины.

По данным следствия, должностные лица компании, которая является крупнейшим дистрибьютором табачных изделий в Украине, создали схему уклонения от уплаты налогов и легализации имущества путем привлечения фиктивных коммерческих структур.

Эти структуры только на бумаге осуществляли реализацию табачной продукции, а на самом деле проводили фиктивные операции. В дальнейшем эти компании фиктивно указывали в своей налоговой отчетности реализацию других товаров, таких как мясная продукция и топливо.

Манипуляции привели к нанесению более 300 миллионов гривен убытков государству. Кроме того, собранные доказательства свидетельствуют о причастности фигурантов к легализации имущества на сумму более 1,3 миллиарда гривен, которое было получено преступным путем.

Сейчас обвинительный акт в отношении генерального директора компании, его заместителя и главного бухгалтера направлено в суд. Их действия квалифицируются по частям 3 статей 212 (умышленное уклонение от уплаты налогов) и 3 статей 209 (легализация имущества, полученного преступным путем) Уголовного кодекса Украины.

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