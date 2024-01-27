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  1. В Україні

Ухилялися від сплати податків на 300 млн гривень: судитимуть службовців тютюнової компанії

17:40, 27 січня 2024
Група службовців тютюнової компанії обвинувачується у невиплаті 300 млн гривень та легалізації 1,3 млрд гривень.
Ухилялися від сплати податків на 300 млн гривень: судитимуть службовців тютюнової компанії
Джерело фото: Національна поліція України
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Перед судом постане група службовців тютюнової компанії через невиплату податків на суму 300 мільйонів гривень та легалізацію майна на понад 1,3 мільярда гривень. Серед осіб, які притягуються до відповідальності, - генеральний директор підприємства, його заступник та головний бухгалтер. Про це повідомила Національна поліція України.

За даними слідства, службові особи компанії, яка є найбільшим дистриб'ютором тютюнових виробів в Україні, створили схему ухилення від сплати податків та легалізації майна через залучення фіктивних комерційних структур.

Ці структури лише на папері здійснювали реалізацію тютюнової продукції, а насправді проводили фіктивні операції. У подальшому ці компанії фіктивно вказували у своїй податковій звітності реалізацію інших товарів, таких як м'ясна продукція та паливо.

Маніпуляції призвели до завдання понад 300 мільйонів гривень збитків державі. Крім того, зібрані докази свідчать про причетність фігурантів до легалізації майна на суму понад 1,3 мільярда гривень, яке було одержано злочинним шляхом.

Наразі обвинувальний акт щодо генерального директора компанії, його заступника та головного бухгалтера направлено до суду. Їхні дії кваліфікуються за частинами 3 статей 212 (умисне ухилення від сплати податків) та 3 статей 209 (легалізація майна, одержаного злочинним шляхом) Кримінального кодексу України.

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