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60 терабайт уничтоженных данных: хакеры ударили по российской компании IPL Consulting

12:20, 27 января 2024
Украинские киберспециалисты запустили разрушительную кибероперацию против российской IPL Consulting.
60 терабайт уничтоженных данных: хакеры ударили по российской компании IPL Consulting
Источник фото: freepik.com
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Киберспециалисты Главного управления разведки Министерства обороны Украины нанесли очередной удар по врагу, успешно проведя кибератаку на российскую компанию IPL Consulting, специализировавшуюся на внедрении информационных систем в российской промышленности. Об этом сообщило ГУР МО Украины.

IPL Consulting считалась одной из передовых российских фирм, которая оказывала помощь во внедрении информационных систем для предприятий, занимающихся проектированием, производством автомобильных и авиационных компонентов, тяжелым машиностроением, производством оборудования и приборов, в частности в пользу российского оборонно-промышленного комплекса.

Киберспециалисты ГУР осуществили разрушительную атаку, проникнув во внутреннюю сеть компании и полностью уничтожив ее ИТ-инфраструктуру. Общий объем уничтоженных данных составил более 60 терабайт, включая десятки серверов и баз данных.

Стоимость утраченного цифрового массива данных рассчитывается, но в контексте продолжающегося санкционного давления против россии нанесенный ущерб для врага оказывается крайне болезненным. Кроме того, последствия этой кибератаки могут ощутимо отразиться на десятках других компаний РФ, работающих в сфере обороны государства-агрессора.

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