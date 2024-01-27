60 терабайт знищених даних: хакери ударили по російській компанії IPL Consulting

Українські кіберфахівці запустивли руйнівну кібероперацію проти російської IPL Consulting.

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Кіберфахівці Головного управління розвідки Міністерства оборони України нанесли черговий удар по ворогу, успішно провівши кібератаку на російську компанію IPL Consulting, що спеціалізувалася на впровадженні інформаційних систем у російській промисловості. Про це повідомило ГУР МО України.

IPL Consulting вважалася однією з передових російських фірм, що надавала допомогу у впровадженні інформаційних систем для підприємств, що займаються проектуванням, виробництвом автомобільних та авіаційних компонентів, важким машинобудуванням, виробництвом обладнання та приладів, зокрема на користь російського оборонно-промислового комплексу.

Кіберспеціалісти ГУР здійснили руйнівну атаку, проникнувши до внутрішньої мережі компанії та повністю знищивши її ІТ-інфраструктуру. Загальний обсяг знищених даних становив понад 60 терабайт, включаючи десятки серверів і баз даних.

Вартість втраченого цифрового масиву даних розраховується, але в контексті триваючого санкційного тиску проти росії завдані збитки для ворога виявляються вкрай болючими. Крім того, наслідки цієї кібератаки можуть відчутно відобразитися на десятках інших компаній РФ, які працюють у сфері оборони держави-агресора.

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