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  1. В Україні

На Північному мосту в Києві тимчасово обмежено рух транспорту

11:42, 27 січня 2024
На Північному мосту ускладнено рух крайньою смугою в напрямку правого берега.
На Північному мосту в Києві тимчасово обмежено рух транспорту
Джерело фото: КМДА
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На Північному мосту Києва тимчасово обмежено рух крайньою смугою в напрямку правого берега через проведення аварійного ремонту деформаційного шва. Про це повідомлено в Київській міській державній адміністрації.

За даними дорожників, комунальне підприємство «Київавтошляхміст» планує завершити ремонтні роботи протягом поточного дня. Обмеження руху введено для забезпечення безпеки учасників дорожнього руху під час проведення необхідних заходів на мосту.

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